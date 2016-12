Réagissez

George Michael au sommet de sa gloire avec Faith en 1987

La super star des années 1980, George Michael , comble de l’ironie, est mort le jour de la célébration de Noël, dimanche, à Londres, de causes inconnues. Lui qui avait chanté Last Christmas. Une séparation, un départ prématuré, à 53 ans

C’est une « annus horribilis » ( année horrible, en latin), pour la musique. La série noire. Après David Bowie, Glen Frey des Eagles, Prince, Maurice White des Earth, Wind and Fire, Leonard Cohen, Amar Ezzahi, Hadj Mohamed Tahar Fergani, c’est George Michael, Georgios Kyriacos Panayiotou de son vrai nom, qui boucle cette année, plutôt, nécrologie 2016.

Et comble de l’ironie.

Une note prémonitoire( ou une « suicide note »). Le titre de son tube Last Christmas( dernier Noël). George Michael est décédé, à son domicile, à Goring-on-Thames, Oxfordshire, à l’ouest de Londres( Royaume-Uni). Aussi, les fans nostalgiques de la new wave des années 1980 du monde entier et ceux Algériens sont très tristes. Ils viennent de perdre une des icônes des 80s. Celui qui qui s’est fait connaître aux côtés de Andrew Ridgeley à travers le duo Wham avec la présence marquante de la choriste « blondie », Shirlie Holliman.

Celui qui débutera, contrairement à ce qu’on croit, avec du rap. Celui qui toastera sur Wham Rap et Young Guns en s’inspirant du rap « Old school »(ancienne école) Rapper’s Delight ( 1979) du groupe américain The Sugarhill Gang, sur la trame et rythmique du titre Good Times de Chic, la formation du Nile Rogers.

Sex-symbol

Celui qui, en solo, créera un style, adoptera une attitude et lancera une mode. Le brushing, la barbe naissante, taillée et la boucle d’oreille . Celui qui invitera la génération des eighties –entre autre algérienne- à danser le slow( collé serré). Sur le fameux Careless Whisper est son langoureux solo de saxophone rappelant Baker Street de Gerry Rafferty) en guise d’introduction. Celui qui confessera sa foi avec Faith. Une foi de charbonnier d’un cow-boy spirituel sur du rockabilly. Celui qui jouera sur l’ambivalence. Sexe et religion. Péché et vertu. Dans le clip I Want Your Sex, il prônera « explore monogamy »( explore la monogamie). Celui qui sortait avec les deux filles de Bananarama( Venus).

C’est qu’il était divinement beau. Un sex-symbol. Celui qui fera dans provocation dans le clip Outside évoquant un épisode où il a eu maille à partir avec la police de Los Angeles(Californie) l’ayant arrêté à l’issue pour conduite indécente sur la voie publique. Avec humour et voire cynisme, il interprétera Outside en uniforme de…policeman. A la manière de celui de Village People(YMCA).

D’ailleurs, il sera interdit de séjour aux Etats-Unis. Celui qui fera son coming out , son annonce volontaire de son orientation sexuelle ( gay). Celui qui interviendra la mi-temps du Super Bowl et son avènement publicitaire, en 1986, à la Nouvelle Orléans (Louisiane, USA). Celui qui a vendu 100 millions de disques dans le monde. Celui qui fera un beau, live et émouvant -vous donnant des frissons- duo avec Sir Elton John sur Don’t Let The Sun Go Down On Me. Et leur fraternelle accolade. Celui qui rendra un hommage appuyé à Freddie Mercury, chanteur et leader du groupe britannique Queen (décédé le 24 novembre 1991).

CONTRE LA GUERRE EN IRAK

Celui qui a eu le privilège de former un duo improbable avec la légende de soul, Aretha Franklin (Respect) sur I Knew You Were Waiting. Celui qui fera un featuring avec une autre diva de la musique américaine, Whitney Houston sur If I Told You That.

Celui qui présentera le plus sexy catwalk de l’histoire de la musique pop. Sur Too Funky, il alignera un affriolant casting de top models des années 1990 : Eva Herzigova, Linda Evangelista, Nadja Auermann, Emma Sjöberg, Estelle Hallyday, Shana Zadrick, Tyra Banks, Beverly Peele, Emma Balfour…Et qui était derrière la caméra ? Bien sûr, George Michael. Un chanteur, un artiste pas du tout léger. Impliqué et voire engagé contre l’esprit belliqueux. Il est celui qui exhibera son aversion pour la guerre. Précisément celle en Irak en 2003. Celui qui dénoncera cela avec insolence sur Shoot The Dog ( tirer sur le chien).

Un clip sous forme de dessin animé où il caricature le président George Bush en cow-boy-va-t-en-guerre et Tony Blair, Premier Ministre britannique de l’époque , en vassal canidé. Les lyrics disent : « tirer sur le chien/ p’tit voyou, j’vais te montrer qui commande / les mecs avez-vous vu ce feu dans la ville/ c’est comme si nous étions à court de démocratie/ Mustapha/ Mazeltof/les mecs de Gaza/ toutes ces choses saintes/ Tony Tony Tony(Blair) (3 fois), je sais que t’es excité, mais il y’a quelque chose au sujet de Bush(George) qui ne colle pas/ l’ayatollah se fait bombarder ouais/regarde le sergent Bilko s’éclate de nouveau/ et tu sais que je crois en l’amour/ je crois en la vérité bien que je mente beaucoup/ éclatons nous pendant que Tony est dans l’autre État/ regarde, Tony danse avec Dubya… ». Sir Elton John réagissant sur Instagram écrira : « Je suis profondément choqué.

J’ai perdu un ami cher - le plus gentil et généreux, et un brillant artiste. Mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans. ». Sur Twitter Madonna saluera sa mémoire : « A dieu mon ami. Un autre grand artiste qui nous quitte. ».

Et Nile Rogers, le célèbre guitariste de Chic( Get Lucky aux côtés de Daft Punk) consignera : « tu étais génie absolu. Mes sincères condoléances vont à toute ta famille. David, Michael et toute ton team. ». George Michael, merci pour la musique . Too Funky !