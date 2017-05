Réagissez

L’artiste Omar Ziyat, connu sous le nom de Omar Sono Safi, est décédé jeudi à l’hôpital Nafissa Hamoud (ex-Parnet), à Alger, à l’âge de 56 ans des suites d’un malaise, a-t-on appris auprès de ses proches.

Le défunt, qui a commencé sa carrière comme professeur de musique à Barika, sa ville natale, maîtrisait plusieurs instruments musicaux, notamment l’accordéon. Dans les années 1980, Omar Ziyat a créé une société spécialisée dans la sonorisation, l’éclairage et l’organisation des galas. Il était parmi les premiers dans ce domaine. Le défunt a débuté sa carrière dans l’est du pays, avant de se spécialiser dans la sonorisation et l’aménagement des scènes lors des festivals, notamment ceux de Timgad et Djemila.

Il a également travaillé lors de la cérémonie d’ouverture de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe». Né le 27 juillet 1961 à Barika, le défunt était connu dans les milieux artistiques pour ses valeurs morales et son dévouement au travail. Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt et à la famille artistique, que la scène artistique «a perdu un musicien sérieux et dévoué à son travail, connu pour ses valeurs morales et sa modestie». Le défunt devait être inhumé hier au cimetière El Alia, à Alger.