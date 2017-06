Réagissez

Les heureux lauréats du concours d’écriture...

L’Association française des membres de l’Ordre des palmes académiques des Hautes-Pyrénées (Amopa 65) a primé cette année 62 élèves des cycles moyen et secondaire d’Oran, Aïn Témouchent et Mostaganem.

Ceux-ci ont été sélectionnés sur la base d’un concours d’expression écrite qui a concerné en tout 215 participants provenant de 7 CEM (19 classes) et 9 lycées (22 classes).

Pour cette 5e édition et pour la 3e année consécutive, la cérémonie de remise des prix a eu lieu au consulat général de France à Oran, en présence des familles des lauréats, mais aussi de plusieurs invités, principalement des enseignants.

Des prix symboliques (des livres, dont notamment des romans de la littérature classique), mais surtout des diplômes, ont été distribués à chacun d’eux. Depuis le lancement du concours, le nombre de candidats n’a pas cessé d’augmenter. «C’est un événement très important pour nous parce que c’est l’illustration de quelque chose qui nous tient évidemment à cœur et c’est le rayonnement de la langue française», s’est réjoui Gérard Menard, consul général de France à Oran, considérant que la langue française a toute sa place dans l’Algérie moderne, car, précise-t-il, «c’est une langue de communication et non de séparation et qui vous relie à une immense communauté francophone dans le monde, bien sûr à côté de votre communauté de cœur qui est la langue arabe (pas que, ndlr)».

C’est Francis Sanchez, un Français d’origine espagnole et natif d’Oran, une ville qu’il a quittée en 1957, qui a été à l’origine de ce concours en Algérie. Les débuts étaient modestes, mais ce septuagénaire a tout fait pour que l’initiative évolue et qu’elle sorte du cadre strict d’Oran. En effet, en mars dernier, une cérémonie similaire a eu lieu à Alger. «L’association que je représente œuvre dans un cadre de partenariat avec l’Algérie et a pour objectif d’encourager le travail des élèves», a-t-il indiqué, en espérant impliquer davantage le corps éducatif pour susciter plus de vocations chez les élèves. A noter que les meilleurs travaux ont également la possibilité d’être sélectionnés par le jury du concours international de l’Amopa pour une participation à l’échelle mondiale hors France.

En effet, Ilham Bouchnite, une élève de l’établissement Freha Benyoucef de Bousfer (Oran) a décroché cette année le 1er prix international relatif à son niveau scolaire (4e année moyenne). Invitée pour parrainer cette 5e édition, Nacéra Benharrat, rectrice de l’USTO (Université des sciences et technologies Mohamed Boudiaf), a souligné l’importance de la maîtrise de la langue dans la compréhension des phénomènes scientifiques au-delà des équations mathématiques que les étudiants sont appelés à manipuler. Certains enseignants invités attestent que des ateliers d’écriture sont organisés parfois, mais font remarquer que dans beaucoup de cas, les élèves ont travaillé de manière tout à fait autonome et ont quand même été récompensés au bout du compte. «Les prix sont, précisent-ils, symboliques mais leur impact sur la motivation est incommensurable ! »