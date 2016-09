Réagissez

En cette rentrée littéraire, l’autobiographie de Bruce Springsteen au titre éponyme de sa fameuse chanson Born To Run, qui sortira mondialement notamment chez Albin Michel, le 27 septembre, est perçue comme une parution-événement tel que Life de Kieth Richards ou encore Just Kids de la diva punk, Patti Smith.

Cela a pris sept ans pour le Boss. Sept ans de réflexion pour rédiger ses mémoires. L’idée a germé en 2009. Bruce Springsteen et le E Street Band jouent à la mi-temps du Super Bowl. L’expérience est tellement grisante que Bruce décide d’écrire à ce sujet. C’est ainsi qu’a commencé cette extraordinaire autobiographie. Au cours des sept années écoulées, Bruce Springsteen s’est, en secret, consacré à l’écriture de l’histoire de sa vie, apportant à ces pages l’honnêteté, l’humour et l’originalité qu’on retrouve dans ses chansons.



Le Big bang : Elvis Presley

Il décrit son enfance dans l’atmosphère catholique de Freehold, New Jersey, la poésie, le danger et les forces sombres qui alimentaient son imagination, jusqu’au moment qu’il appelle le Big Bang : la première fois qu’Elvis Presley passe à la télévision, au Ed Sullivan Show. Il raconte d’une manière saisissante l’énergie implacable qu’il a déployée pour devenir musicien, ses débuts dans des groupes de bar à Asbury Park et la naissance du E Street Band. Avec une sincérité désarmante, il raconte aussi pour la première fois les luttes personnelles qui ont inspiré le meilleur de son œuvre et nous montre que la chanson Born to Run révèle bien plus que ce qu’on croyait.

Born to Run sera une révélation pour quiconque apprécie Bruce Springsteen, mais c’est bien plus que le témoignage d’une rock star légendaire. C’est un livre pour les travailleurs et les rêveurs, les parents et les enfants, les amoureux et les solitaires, les artistes, les dingues et quiconque ayant un jour voulu être baptisé dans les eaux bénies du rock’n’roll. Rarement un artiste avait raconté son histoire avec une telle force et un tel souffle. Comme nombre de ses chansons (Thunder Road, Badlands, Darkness on the Edge of Town, The River, Born in the USA, The Rising, The Ghost of Tom Joad, pour n’en citer que quelques-unes), l’autobiographie de Bruce Springsteen est écrite avec le lyrisme d’un auteur/compositeur singulier et la sagesse d’un homme qui a profondément réfléchi à ses expériences.



«BORN IN NEW JERSEY»

C’est dans le New-Jersey, où il est née le 23 septembre 1949, que Bruce Springsteen entame sa carrière aux côtés du E Street Band avec le guitariste, Steven Van Zandt également appelé Little Steven, et le saxophoniste Clarence Clemons. Il n’a alors que 23 ans. Après deux premiers albums, qui ne rencontrent pas le succès escompté, Born To Run (1975) remporte tous les suffrages de la critique comme du public, en particulier le titre éponyme. Il permet au groupe de connaître une popularité internationale. Le succès se confirme quelques années plus tard avec The River (1980) et le tube Hungry Heart. Avec Nebraska (1982), l’interprète œuvre en solo et délaisse quelque peu les sonorités rock pour une musique plus intimiste. De plus en plus engagé, l’artiste dénonce les dérives de la société et de la politique américaines au Vietnam avec son disque Born in USA (1984).

Un album en forme de pamphlet qui rencontre un vif succès. Les morceaux extraits : Born In The USA, I’m On Fire et Dancing In The Dark sont des hits. Après une participation au projet «USA For Africa» (1985), il publie Tunnel Of Love. Après une première dissolution du E Street Band, il enregistre dans le même temps, Human Touch et Lucky Town (1992) où il est accompagné du batteur du groupe Toto, Jeff Porcaro.

Streets of Philadelphia, sans aucun riff, un succès

Ces albums ne rencontrent pas l’écho escompté, à l’inverse du titre Streets of Philadelphia, extrait de la bande originale du film Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington. Un morceau qui lui vaut l’Oscar de la meilleure chanson de l’année. La deuxième moitié des années 1990 voit notamment la sortie de The Ghost Of Tom Joad, d’un Greatest Hits et d’une compilation regroupant des inédits. L’occasion pour l’artiste de se produire sur la scène du Madison Square Garden de New York avec le E Street Band.

Marqué par les attentats du 11 Septembre 2001, le chanteur revient l’année suivante avec The Rising, largement inspiré par le drame et la politique, jugée désastreuse, du président George W. Bush. C’est donc tout naturellement que Springsteen s’engage dans une tournée intitulée Vote For Change en 2004, à quelques semaines des élections présidentielles américaines. Il partage l’affiche avec le groupe REM.

A l’instar de Nebraska, Bruce Springsteen est de retour en 2005 avec Devils and Dust, un disque une nouvelle fois intimiste. L’année suivante c’est un hommage à la musique folk qui est rendu à travers l’album We Shall Overcome. Suit une tournée durant laquelle Bruce Springsteen est accompagné par près d’une vingtaine de musiciens, le Seeger Session Band. En 2007, c’est la sortie de Magic qui comprend onze titres, dont Gypsy Biker, Last To Die, Devil’s Arcade et Long Walk Home.

Le tour de chant qu’il enchaîne le conduit notamment en France en décembre 2007 et juin 2008. Il n’hésite pas à interpréter certains de ces titres les plus rares comme Crush On You. C’est aussi malheureusement pendant ce voyage que son organiste Danny Frederici décède. Grand soutien de Barack Obama lors de sa première campagne présidentielle, c’est son titre The Rise qui est choisi pour être joué lors de l’annonce des résultats. Synthèse/K. Smaïl



Born to Run Bruce Springsteen

(Albin Michel - septembre 2016

640 pages) entre 16 et 24 euros