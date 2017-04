Il avait changé la musique de Jean-Michel Jarre, Human League...

Réagissez

Jean-Michel Jarre, accroché à son Roland

Un porte-parole d’ATV a confirmé sa mort, mais n’a pas souhaité faire de commentaires à la demande de la famille. Kakehashi avait créé Roland en 1972 dans sa ville natale d’Osaka, dans l’ouest du Japon.

Rapidement, ses claviers synthétiseurs avaient conquis des groupes pop, comme Duran Duran, Depeche Mode ou Kraftwerk, tout en séduisant les pionniers de l’électro, Jean-Michel Jarre, Herbie Hancock et The Prodigy. La star, David Bowie, était elle aussi une adepte, utilisant une guitare Roland GR-500 pour enregistrer son hit des années, 80 Ashes to Ashes, tandis que Marvin Gaye a contribué à populariser la boîte à rythmes TR-808 devenue culte, avec Sexual Healing.

Le mouvement hip-hop a également adopté cet instrument, d’Afrika Bambaataa aux Beastie Boys. Plus récemment, le rappeur Kanye West l’a fait figurer sur chacun des titres de son album sorti en 2008, 808s & Heartbreak.

Création du «Musical instrument digital interface»

Kakehashi avait reçu en 2013 un Grammy Award pour sa contribution à l’industrie musicale à travers la création du système MIDI (Musical instrument digital interface - interface numérique pour instruments de musique), permettant l’interaction entre instruments de musique capables de communiquer en mode numérique, ainsi qu’entre ces instruments et des logiciels d’ordinateur.

La même année, il avait quitté Roland pour cause de désaccord avec l’équipe de direction, selon des informations de presse. Marc Almond, un des chanteurs de la new wave avec son groupe Soft Cell, a rendu hommage dans un tweet à «un homme qui a changé la musique».