Il a été inhume vendredi a Cherchell : L’ultime rôle de Hamid Remas

Réagissez

Le comédien, metteur en scène et réalisateur Hamid Remas a quitté ce bas monde, sans déroger à sa règle, en silence et sur la pointe des pieds.

L’artiste natif d’Oran âgé de 67 ans a été enterré vendredi à Cherchell, après la prière d’Al-Asr, en présence des membres de sa famille, du Ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, du Chef de daïra de Cherchell, de nombreux comédiens et des anonymes. L’enterrement s’est déroulé dans une simplicité totale à l’image de Hamid Remas.

Les visages de ses amis comédiens étaient marqués par une profonde tristesse. Silence trop pesant lors de l’arrivée de sa dépouille au cimetière. Tout le monde s’est senti impuissant devant le sort qui vient de frapper la famille artistique. Le parcours du comédien Hamid Remas est jalonné par de merveilleuses productions théâtrales et cinématographiques d’abord et ensuite par diverses créations théâtrales.

« C’est un gars extraordinaire, je suis très peiné par la perte de Hamid, l’un de mes amis qui s’est toujours montré professionnel dans son travail. Je pense à sa famille et ses enfants », nous déclare le comédien Guerda Abdellaziz. « Je peux vous affirmer que l’Algérie vient de perdre l’un de ses fils qui a laissé son emprunte dans les domaines du théâtre, du cinéma et de la télévision déclare Rabia Abdelhamid, dramaturge, comédien et scénariste, Hamid est un étudiant de la 2ème promotion de l’institut national d’art dramatique de Bordj-el-Kiffan, qui avait travaillé sous la direction de Mustapha Kateb, il faisait partie de la génération de Mustapha Ayad, Sonia, Mohsen Amar, Fellag et bien d’autres comédiens. Il avait monté la pièce « Essoussa », avant d’intégrer le TNA, il était parti au T.R de Annaba.

Notre ami Hamid était aux cotés de Hachemi Nour-Eddine, Marir Djamel, Sonia, Omar Tayane et bien d’autres comédiens ajoute-t-il, le défunt a pratiquement joué dans toutes les pièces de théâtre du TNA, il avait même assisté Abdelkader Alloula dans une pièce de Gorki. Après sa retraite Hamid a continué à écrire au même titre que d’autres artistes doués, dotés de grandes qualités, de compétences et d’aptitude artistique, il avait contribué dans beaucoup d’œuvres culturelles, allant jusqu’à réaliser des petits sketchs pour les Sitcom, je garderai une image de lui qu’il m’est impossible de vous la décrire en ce moment,. Après son départ, je dirai plutôt, à qui le tour maintenant, car Hamid Remas fait partie de notre génération qui est venue au théâtre juste après l’Indépendance de notre pays », conclut Rabia Abdelhamid.

Le Ministre de la Culture s’est fondu au milieu de l’assistance venue accompagner l’artiste à sa dernière demeure. « Dès que j’avais appris la nouvelle, j’avais décidé d’assister à son enterrement nous révèle Azzedine Mihoubi, à midi j’étais à M’Sila et j’ai pris mon véhicule seul pour venir à Cherchell, Hamid Remas est un ami d’abord, une ancienne connaissance, c’est un artiste complet au sens propre du terme, c’est un créateur, il avait des dons, c’est un intellectuel qui n’était pas exigeant, j’avais une relation humaine très forte avec Hamid, Allah Errahmou », conclut le membre du gouvernement.

Ses yeux dissimulés par des lunettes, Djamel Bounab nous dira, « j’ai eu la chance de connaître Hamid Remas dans les années 80 , c’est un privilège, car c’était mon professeur de théâtre au centre culturel de la wilaya d’Alger enchaine-t-il, j’ai eu aussi la chance de jouer avec lui dans des feuilletons et en 2010 dans une pièce de Slimane Benaissa, intitulée « commission discipline », avec Mustapha Ayad et Slimane Benaissa, c’était un artiste très modeste qui donne tout ce qu’il a, Hamid était affable, nous avons été surpris par cette perte subite, et on vient d’apprendre qu’il était gravement malade, qu’il repose en paix » conclut son ancien élève Bounab. Juste après l’enterrement, à quelques mètres de la tombe de Assia Djebbar, Azzedine Mihoubi a retrouvé la famille artistique pour échanger quelques mots, avant que l’assistance ne se disperse.