Humiliée, elle pousse un émouvant coup de gueule

Bahia Rachedi

La célèbre actrice algérienne, Bahia Rachedi, présente parmi la délégation algérienne au Festival du cinéma de Carthage, fondant en larmes, a brocardé les organisateurs de cet événement à travers une vidéo qui en a ému plus d’un en Algérie.

«Si je suis restée jusqu'au dernier jour du Festival de Carthage, c’est que j’avais l’espoir de voir l’Algérie, qui a participé à ce festival, décrocher un prix pour un film ou deux. Mais depuis le début de ce rendez-vous cinématographique, j’ai senti que la délégation algérienne n’avait aucune importance.

Il n’y a personne qui demande après vous ou vous accompagne. Aucune presse. Rien du tout. Mais imaginez, en fin de compte, ce qui est arrivé aujourd’hui : on nous a placés au fond, au dernier rang, dans l’obscurité de la salle. Où les gens étaient présents sans invitation. Et en prime, sur des chaises en plastique.

Est-ce cela l’accueil réservé à l’Algérie. C’est cela la culture ? Pourquoi vous nous invitez ? Mais inviter l’Algérie sans considérer ses femmes, ses hommes et ses enfants, c’est perdre tout, mon frère. L’Algérie, le gouvernement et le peuple. Parce que moi, je m’appelle Bahia Rachedi, on m’aime et me respecte autant que je les estime. Malheureusement, aujourd’hui, je me suis sentie humiliée. A un point inimaginable. J’ai une fierté. J’ai quitté la salle avant la cérémonie. Des invités, comme nous, ont reçu tous les égards, mais pas nous. Et puis vous dites que l’Algérie est un voisin… Je suis très déçue de ce qui est arrivé aujourd’hui.»

Le ministre tunisien de la Culture, Mohamed Abidine, a joint Bahia Rachedi pour prendre de ses nouvelles et s’est déplacé personnellement à l’aéroport de Carthage pour lui présenter ses excuses et lui réitérer les relations fraternelles entre la Tunisie et l’Algérie. Et ce, avant son retour pour Alger. Azzeddine Mihoubi, ministre algérien de la Culture, s’est entretenu avec son homologue tunisien à propos de cette bévue.