Hôtel El DjazaÏr à Alger : Exposition de peinture collective

Bouffée d’art

La galerie d’art de l’hôtel El Djazaïr, à Alger, abrite, jusqu’au 1er octobre prochain, une exposition-vente des travaux des adhérentes des ateliers Bouffée d’Art de Ben Aknoun, à Alger.

Devenue une tradition depuis quatre ans, les Ateliers Bouffées d’Art, qui existent depuis six ans, proposent, pendant le dernier trimestre de l’année, les travaux de l’ensemble de ses adhérentes. Manière singulière d’encourager ces artistes en herbe et par de la même faire connaître les Ateliers en question. Cette exposition regroupe une vingtaine d’exposantes venues avec une soixantaine d’œuvres rivalisant de finesse et de beauté.

Ainsi, le potentiel visiteur ira à la découverte d’objets réalisés à l’aide de techniques et de styles divers. On retrouve la peinture à l’huile, à l’acrylique, à l’aquarelle, à la gouache, la mosaïque, la décoration sur verre et la création de bijoux. Nadia Belhocine est pharmacienne de formation. Bien qu’elle sa passion pour la peinture remonte à assez loin, elle a préféré s’adonner à sa passion de toujours une fois retraitée. Elle fréquente ainsi les Ateliers Bouffée d’Art depuis trois ans. Elle propose une huitaine d’œuvres aux thèmes récurrents, axés notamment sur la nature morte avec l’utilisation d’une palette des plus gaies. Le collage n’a, également, pour elle, aucun secret.

Comme pour donner une note joyeuse à sa passion, elle convoque trois instruments musicaux, trompette, piano et guitare, résumant, à eux seuls, cet hymne à la vie. Elle avoue qu’elle a toujours été manuelle. Elle s’est toujours plus à travailler sur des feuilles consonne avant de se défouler sur les toiles. Nadia Ouaddahi est médecin interniste depuis quelques années déjà. Sa peinture se distingue par une précision dans le détail. Elle livre quatre créations, exécutées à la technique du collage.

Elle affectionne l’Afrique avec ses sujets humains et le vieux bâti avec ses portes anciennes superposées. Pour sa part, Natacha Ladoul, cadre dans une entreprise étatique, est fidèle, depuis six ans, des Ateliers Bouffées d’Art. Elle a d’ailleurs transité par tous les ateliers. Cette collectionneuse d’œuvres d’art expose des éléments en terre cuite, dont des tadjines, des plateaux ainsi que des babouches miniaturisées.

Pour Mme Djazia El Mokhfi, cette manifestation annuelle permet de mettre en avant le travail des adhérentes et de les faire connaître du grand public. «J’ai constaté, dit-elle, qu’il y a un réel engouement chez ces talentueuses femmes qui se retrouvent autour du même projet artistique. Certaines d’entre elles ont en fait leur métier en exposant assez régulièrement un peu partout.

D’autres ont ouvert des boutiques. Nous sommes fières d’avoir aidé certaines à éclore au parfum du jour.» Pour rappel, les Ateliers Bouffée d’Art est un collectif qui offre aux femmes, sans limite d’âge, et aux enfants une formation artistique riche et diversifiée, dont des techniques de dessin et de peinture, des ateliers de sculpture et modelage, peinture sur tissu et également des ateliers maman/enfant. La devise de la maison étant «Eveillez l’artiste qui sommeille en vous», les ateliers