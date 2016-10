Hommage posthume à Miloud Belabdi

Réagissez

Samedi prochain, 8 octobre, un hommage sera rendu à Miloud Belabdi, cet artiste plasticien oranais décédé le 16 août dernier dans sa ville natale. En plus de son talent d’artiste, Miloud Belabdi était également auteur, poète et compositeur-interprète qui enseignait aux jeunes la guitare. Ce sont donc ses amis qui ont décidé d’organiser, samedi prochain, un après-midi d’hommage et d’évocation dédié à la mémoire de cet homme de culture.

L’hommage se scindera en deux parties : d’abord, un moment d’évocation qui aura lieu, entre 15h à 18h, au siège de l’association Fard (Femmes algériennes revendiquant leurs droits), puis de 18h à 20h, le public sera convié à découvrir, ou redécouvrir, les tableaux de Miloud Belabdi à la galerie d’art Civ-œil, au quartier Miramar, non loin du siège de l’association Fard.