Hommage pluriel

Plusieurs activités culturelles et scientifiques sont programmées à partir d’aujourd’hui pour célébrer le centenaire de la naissance du romancier, anthropologue et linguiste, Mouloud Mammeri.

Ainsi, la direction de la culture et l’université, qui portent toutes les deux le nom de l’écrivain, la direction de l’éducation, le Haut-Commissariat à l’amazighité, les communes de Tizi Ouzou et d’Ath Yenni, l’association culturelle Talwit, d’Ath Yenni et l’Association des enseignants de la langue amazighe de la wilaya de Tizi Ouzou ont tracé un programme commun à cette occasion, qui coïncide avec la commémoration du 28e anniversaire de la disparition du fils de Taourirt Mimoun. Le lancement de ces activités se fera aujourd’hui à Ath Yenni.

A la maison de la culture de Tizi Ouzou, des expositions-vente de livres auront lieu jusqu’à mardi. Cet après-midi, le film documentaire Dda Lmulud sera projeté à la cinémathèque de Tizi Ouzou et sera suivi d’un débat avec le réalisateur, Ali Mouzaoui. Demain, à la bibliothèque principale de Tizi Ouzou, aura lieu, à partir de 10 heures, une table ronde sur le thème «L’apport de Mouloud Mammeri à la connaissance de l’amazighité», avec une dizaine d’universitaires. Lundi, à la salle de spectacles de la maison de la culture, un récital poétique, ainsi qu’une projection du film La Colline oubliée auront lieu à partir de 10 heures. Mardi, jour anniversaire de la disparition de Mouloud Mammeri, un recueillement sur sa tombe est prévu à 10 heures à Ath Yenni.

Dans l’après-midi, auront lieu, au théâtre régional Kateb Yacine, une conférence de presse autour du centenaire de Mammeri, ainsi qu’une pièce théâtrale produite par des étudiants. Les différentes localités de la wilaya ne sont pas en reste. Mardi, le centre culturel Matoub Lounes de Aïn El Hammam abritera une exposition autour de Mammeri et de son œuvre, ainsi que la projection du film La Colline oubliée. L’annexe de la maison de la culture d’Azazga accueillera durant la même journée une exposition, une conférence et la projection du film L’opium et le bâton, dans l’après-midi. Durant ces quatre journées d’activité, les bibliothèques de Tadmait, Ouadhias, Illoula Oumalou et Timizart organiseront un concours de la meilleure illustration d’un extrait du roman La Colline oubliée, avec présentation de l’auteur, au profit des élèves du 2e palier. Une fresque dédiée à Mouloud Mammeri sera réalisée par les étudiants de l’Ecole régionale des beaux-arts d’Azazga.

Ce matin, un circuit cycliste à la mémoire de Mammeri devra démarrer de la maison de la culture, pour la première étape, et d’Ath Yenni, pour la deuxième.

L’arrivée est prévue à la place de l’Olivier ville de Tizi Ouzou. Samedi prochain, l’association des enseignants de tamazight de la wilaya de Tizi Ouzou organisera, à la grande salle de la maison de la culture Mouloud Mammeri, la cérémonie du prix Mouloud Mammeri, pour la meilleure dictée en langue amazighe.