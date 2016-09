Réagissez

Si l’homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors, il échoue à tout.» Cette sentence d’Albert Camus était sa phrase fétiche. Merzouk Lakrouz, qui nous a suibitement quittés cette semaine, était de cette trempe d’hommes viscéralement attachés à leurs principes.

Intellectuel acompli, il a présidé aux destinées de la ville de Rouiba, durant de longues années. Il en était le magistrat. Magistrat ? Ce terme l’amusait et le faisait rire. Non pas qu’il dédaignait la fonction qu’il s’est choisie en toute liberté et pour laquelle ses électeurs lui ont accordé toute leur confiance, mais parce que, selon lui, être maire ici, par les temps qui courent, dans des espaces verrouillés avec de moins en moins de prérogatives, cela ne veut plus rien dire ou presque.

Entre le marteau de l’administration et l’enclume de l’administré, la posture du maire, convenons-en, est peu enviable. Merzouk, cet intellectuel qui a bouclé cette année ses 68 ans, avait fait ses classes à l’Ecole normale de Bouzaréah et en sciences économiques. Il a été happé par la politique lorsque le pays était traversé par la tourmente des années de sang. Mais, déjà jeune, il était imprégné des idéaux de paix, de justice sociale, de liberté qu’incarnait le FFS qui, à ses yeux, est «le seul parti qui prône une démocratie véritable».

Il y adhérera en 1997 pour gravir les échelons et compter parmi ses dirigeants les plus efficaces, quoique très discret. Merzouk a géré avec bonheur la mairie de Rouiba en tant que DEC puis en tant qu’élu en 2007. Il en a tiré des conséquences. «Le maire, au lieu de s’occuper de ses missions, gère les problèmes des élus et leurs humeurs au quotidien au lieu de s’occuper des doléances des citoyens. Il passe son temps à faire de l’équilibrisme.» Sans compter les tracas d’une tutelle envahissante qui brise les initiatives.

Merzouk a été particulièrement froissé lorsque la wilaya d’Alger l’a sanctionné injustement au motif qu’il avait ouvert les portes du cimetière chrétien de la commune au président de l’Association française des cimetières chrétiens d’Algérie, sans l’en informer. Merzouk, qui avait durement ressenti ce regrettable épisode, est parti le cœur léger, discrètement comme il a toujours vécu, dévoué et libre comme le vent. Adieu Merzouk, adieu l’ami… A sa famille éplorée, nos condoléances les plus sincères.