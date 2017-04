Réagissez

Kaddour M’hamsadji

L’écrivain-chroniqueur et sans doute l’un des plus illustres hommes de la plume en activité, Kaddour M’hamsadji, qui a à son actif plusieurs publications, sera honoré ce samedi 15 avril à 14h au Théâtre national algérien.

C’est l’association artistique et culturelle Troisième millénaire qui organisera cette manifestation, en rendant hommage à celui qui a activé sans discontinuer depuis plus de six décades dans le domaine de la culture. En effet, Si Kaddour, auteur de plusieurs ouvrages depuis son premier livre La dévoilée, paru en 1959, a offert à ses lecteurs et à nos bibliothèques plusieurs créations, tout aussi intéressantes les unes que les autres, même si les odes dédiées à La Casbah d’Alger nous paraissent émerger du lot. A 84 ans, Si Kaddour a gardé la fraîcheur et la plume incisive qui fait de lui l’une de nos illustres figures dans le domaine de l’écriture.

Son clin d’œil hebdomadaire à travers sa chronique à L’Expression nous réconcilie avec l’art de l’écriture «de ce dernier survivant de la génération des pionniers de la littérature algérienne post-indépendance», comme il aime à se qualifier. Il était l’ami de Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Moufdi Zakaria, Mohamed Dib, Kateb Yacine, Jean Senac, Djamel Amrani, enfant de Sour El Ghozlane, ville où Si Kaddour a longtemps vécu et qu’il a fort magnifiée au demeurant à travers ses écrits.