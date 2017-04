Hommage aux figures emblématiques du 4e art

Réagissez

La 8e édition du printemps théâtral de Constantine a pris fin mardi soir au Théâtre régional (TRC) avec une cérémonie d’hommage à des figures emblématiques du 4e art de la scène locale et nationale.

Devant une assistance nombreuse, la famille du martyr, physicien et homme de théâtre Tewfik Khaznadar (1922-1957) a été honorée ainsi que la famille de l’artiste Mohamed Ouchen, dit Kaci Ksentini (1925 - 2000) et celle de l’autre homme de théâtre Mourad Messahel. Des jeunes talents du 4ème art, Zelikha Belhadj de l’association locale «El Belliri» et Oussama Boudechiche notamment, ont été aussi honorés.

La cérémonie de clôture de la 8e édition du printemps théâtral de Constantine a été également marquée par un vibrant hommage rendu à l’acteur Rachid Zighmi et aux «bêtes de scènes» du TRC, Djamel Dekkar, Abdallah Hamlaoui, Antar Hellal, Hamza Mohamed Fodil, Noureddine Bechekri, Aissa Reddaf, Abdelmadjid Habbati et tant d’autres. Au cours de cette cérémonie, le wali de Constantine, Kamel Abbas, a salué artistes et hommes de théâtre et les efforts déployés dans l’animation de la scène culturelle, particulièrement le 4e art.

A l’initiative de l’Office communal pour la promotion des activités culturelles et artistiques (OCPACA), le printemps théâtral de Constantine, revenu après trois ans d’éclipse, a proposé, neuf soirées durant, des pièces théâtrales primées dans plusieurs occasions dédiées aux figures locales et nationales qui ont marqué l’histoire du théâtre en Algérie.

La pièce «Nissa’e El Madina» (Les Femmes de la ville), une production du TRC, signée Chahinez Meghouache, «Ana oua marchal» (Moi et le Marchal) de Said Bouabdallah de l’association El Bahia du théâtre et des arts d’Oran, «Douroubou dhajij» (Les voies bruyantes) d’Abderrahamne Dakhmi de l’association Rouad El Fen de Tamanrasset, «Dhouyouf sinateur» (Les invités du sénateur) d’Abdelhamid Khoudja, «Al Isakafia» (La cordonnière) du TR Skikda mise en scène par Aissa Djakati «Al Karab ou Salihine» de Nabil Benseka et «Tabib» de Ouahid Achour étaient les oeuvres proposées au public.

Selon Hacene Belikaz, directeur de l’OCPACA, cette 8e édition du printemps théâtral de Constantine, «chaleureusement accueillie» par le public, consacre une belle tradition dans la ville des ponts, «où chaque présentation d’une nouvelle oeuvre théâtrale constituait un événement dans la ville». Ouvert le 28 mars dernier, le printemps théâtral de Constantine dans sa 8e édition a proposé aux présents un documentaire sur l’histoire du 4e art en Algérie et les grandes figures locales et nationales qui ont porté haut l’étendard de l’art et de la créativité.