Une reconnaissance par ses pairs à Tizi Ouzou

Le chanteur algérien d’expression amazighe, Farid Ferragui, a été honoré, samedi dernier à Tizi Ouzou.

Un hommage a été rendu par la direction locale de la culture, l’Office national des droits d’auteur (Onda) et l’association des arts dramatiques et cinématographiques Ithrane (les étoiles) de Draâ El Mizan. L’hommage a eu lieu à la maison de la culture Mouloud Mammeri en présence d’un nombreux public et de plusieurs figures de la chanson kabyle, à l’instar de Malika Domrane, Ali Ideflawène, Belaid Tagrawla, Brahim Tayeb et Amour Abdenour.

Intervenant à l’ouverture de la rencontre, Farid Ferragui s’est dit ravi de se retrouver parmi les siens à l’occasion de cet hommage qui est, selon lui, une reconnaissance pour son parcours artistique entamé il y a 35 ans. Une exposition d’articles de presse, de photos et d’albums musicaux a été inaugurée dans la matinée, en présence du représentant de l’Onda, de la directrice de la culture de la wilaya, Nabila Gouméziane, du président du syndicat de wilaya des artistes, Rabah Ouferhat, et des amis de Farid Ferragui.

22 albums depuis 1981

Des témoignages sur sa vie et son œuvre ainsi qu’un gala artistique figuraient également au programme de cette activité. Agé de 63 ans, l’enfant de M’kira, dans la région de Draâ El Mizan (Tizi Ouzou), a produit pas moins de 22 albums, depuis 1981. A yemma (Ô mère), Taxatemt (La bague), Tagmatt (La fraternité), Tidet (La vérité), Machi D leqraya (Pas ce savoir-là), Ay Imdebbren (Aux décideurs), Akal d izuran (La terre et les racines), Tamurtiw (Mon pays), Udem ntleli (Le visage de la liberté), Mara d-tezzi tefsut (Quand reviendra le printemps) ; en plus de l’amour, son thème de prédilection, Farid Ferragui a chanté l’Algérie, la liberté, la société kabyle, les parents et la vie.