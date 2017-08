Hommage au chanteur Ali Ideflawen

Réagissez

La onzième édition de la Fête de la figue, initiée par l’association culturelle Tighilt de Lemsella et annoncée pour aujourd’hui et demain, dans la commune d’Illoula Oumalou, à 50 kilomètres de Tizi Ouzou, sera organisée, cette année, en hommage à l’un des grands chanteurs kabyles, en l’occurrence Ali Ideflawen.

Ce dernier sera ainsi honoré par les organisateurs, qui ont prévu, à l’occasion, un concours de jeunes talents dédié à l’artiste en question.

La sélection des lauréats, parmi les dizaines de participants, se fera demain à partir de 14 heures au village Lemsela. D’autres activités sont également au menu de cette édition, comme des expositions d’objets traditionnels, de tapisserie, de vannerie et de robes kabyles. Un marché de la figue sera ouvert pour la vente et la dégustation du fruit et de produits dérivés.

Des visites des champs de figuiers sont également au programme de cette manifestation, tout comme les tables rondes sur les produits du terroir. Du théâtre et de la musique seront aussi de la partie lors de cette édition, qui sera clôturée par un gala artistique. Les organisateurs de cette manifestation comptent ainsi marquer cet événement de manière grandiose, tant, nous ont-ils souligné, tous les moyens ont été réunis pour donner plus de tonus à cette édition. La Fête de la figue se veut donc une rencontre pour promouvoir le potentiel culturel de la région et ses atouts économiques et touristiques.

Notons que, selon les membres de l’association culturelle Tighilt, la onzième édition de la Fête de la figue est organisée avec la participation du théâtre régional Kateb Yacine et la direction du tourisme et de l’artisanat, ainsi que celle de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou.