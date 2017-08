Hommage à Lounès Matoub, Mouloud Feraoun, Amar Imache et Rachid Aliche

Réagissez

Un hommage à quatre figures emblématiques de la scène culturelle et du mouvement national algérien de la région de Ath Douala, en l’occurrence Lounès Matoub, Mouloud Feraoun, Amar Imache et Rachid Aliche, a été rendu jeudi par la fondation Matoub Lounès.

Une initiative en collaboration avec l’associations culturelle locale Espérance. Les activités commémoratives se sont déroulées au niveau de la localité d’Ath Douala, qui a abrité des expositions, des conférences et des témoignages sur l’œuvre et le combat des quatre personnalités, toutes originaires de cette région connue pour son engagement dans la cause nationale pour l’indépendance de l’Algérie, mais aussi pour la promotion de la culture et la chanson algérienne d’expression kabyle, a indiqué la présidente de la fondation,

Malika Matoub. Imache Amar est connu pour avoir été le secrétaire général de l’Etoile nord-africaine (ENA), Mouloud Feraoun est l’écrivain qui avait défendu la cause de son pays par la plume avant dêtre assassiné le 15 mars 1962 par les éléments de l’Organisation de l’armée secrète (OAS) à El Biar (Alger), alors que Rachid Aliche était l’un des acteurs des événements d’avril 1980 et un militant de la cause identitaire, a-t-elle rappelé. Matoub Lounès, quant à lui, est le chanteur qui avait bercé des années durant des milliers de fans par sa voix exceptionnelle, la force de la parole et les mélodies douces et attractives adaptées aux thèmes de ses chansons, avant d’être tué le 25 juin 1998 par des terroristes à Takhoukht (Tizi Ouzou).

La présidente de la fondation Matoub Lounès a expliqué que le principal objectif de cette initiative est de fédérer le mouvement associatif de la région des Ath Douala en vue d’organiser des actions communes dans le cadre de la promotion de l’activité culturelle. A partir de l’année prochaine ce rendez-vous sera hissé en festival annuel, en collaboration avec les associations culturelles activant au niveau local, en vue de faire connaître le travail des hommes et des femmes qui ont œuvré pour l’indépendance de l’Algérie et l’épanouissement de la culture amazighe, a-t-elle précisé.