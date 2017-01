Réagissez

Un vibrant hommage a été rendu, samedi, aux chanteurs Lounès Kheloui, Mouloud Habib et le comédien Mohand Ouidir Bouaraba, dont la mémoire a été honorée à l’occasion d’une activité organisée par l’entreprise de production cinématographique M-Image Prod, en collocation avec la direction de la culture, à la salle des fêtes du parc Tameghra de Tizi Ouzou.

Ainsi, cette soirée était également celle des retrouvailles, puisque l’occasion a permis de regrouper plusieurs artistes, entre chanteurs, acteurs et poètes, venus prendre part à une soirée musicale. Abdelkader Chaou, Boualem Boukacem, Ali Meziane, Belaïd Tagrawla, Aït Sahnoune, Bouchiba, Amar Sersour, Idir Akfadou, El Djida Thamechtouht, Kaci et Loualia Boussad de l’ancien groupe Iddourar, ainsi que Mouloud Assam se sont produits pour gaver l’assistance de morceaux de musique en hommage aux artistes disparus. Sid Ali Nath Kaci a, lui aussi, marqué de sa présence l’événement, tout en apportant des témoignages émouvants, notamment sur la vie et le parcours de Mohand Ouidir Bouaraba, qu’il a connu à la radio algérienne Chaîne II.

Au programme de cette journée d’hommage, figuraient des reportages vidéo sur la vie et l’œuvre des artistes en question, comme celui réalisé par Ourida Sider sur Mouloud Habib, qui a suscité beaucoup d’émotion chez l’assistance. La chanteuse Yasmina dira : «Même s’ils ne sont plus parmi nous aujourd’hui, ces artistes nous ont légué un immense héritage qu’on doit éternellement préserver.»

De son côté, Abdelmadjid Bali a souligné que ce genre de rencontre permet de «ressusciter» ces hommes de culture qui ont beaucoup donné pour l’art. Mouloud Mebarki, responsable de l’entreprise M-Image Prod et initiateur de cet hommage, s’est félicité de la réussite de cette activité, qui a été, a-t-il déclaré, un grand moment de retrouvailles entre artistes, pour revisiter leurs aînés. Par ailleurs, rappelons que M-Image Prod, à sa tête Mouloud Mebarki, a réalisé plusieurs feuilletons diffusés sur la chaîne de la Télévision algérienne amazighe TV4, durant le mois de Ramadhan, comme Hrirouche et Tinififth.