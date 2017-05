Réagissez

La sociologue Tassadit Yacine

A l’initiative de l’association Bruit des mots et dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri, le théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh de Béjaïa a abrité, samedi dernier, un colloque en hommage à l’écrivain anthropologue qui nous a quittés il y a 28 ans. La rencontre est joliment titrée : «Mouloud Mammeri, cent ans après ? De Taourirt Mimoun à Timimoun ou la traversée du siècle».

Auteur de Tajerrumt n tmazigt (grammaire berbère) (1976), Mouloud Mammeri a été co-fondateur, en 1985 à Paris, de la revue semestrielle d’études berbères Awal (La parole), avec Tassadit Yacine, soutenus par Pierre Bourdieu. La revue fait long feu et vient d’être éditée pour la première fois en Algérie dans ses numéros 43-44 et dont une vente-dédicace a été organisée à l’occasion de ce colloque.

«Il a systématisé et posé des règles pour écrire en berbère», conclut-il, considérant qu’à travers ces avancées, Mammeri «nous invite à évoluer par la recherche». Les travaux du colloque ont continué avec une analyse comparative faite par Ali Sayad, présentant «Mammeri dans le soulier de Cendrillon», et un e rétrospective avec Ramdane Achab qui est remonté «aux origines du Printemps berbère de 1980» qu’il retrouve dans la décennie 1970.

Parmi les œuvres mammeriennes laissées à la postérité, figurent des travaux en grammaire et linguistique berbère, qui servent encore dans les départements de langue et culture amazighes. Mustapha Tidjet, docteur en tamazight, constate, exemples à l’appui, une évolution dans la transcription de tamazight chez Mammeri.

«Il a refusé de s’inscrire aux oukases des autorités», dit Abdelkader Yefsah, selon lequel «Tizi Ouzou allait être bombardée en 1980, n’eut été l’opposition de Kasdi Merbah». Mouloud Mammeri, «admiratif de Jean Amrouche», était «imperturbable, et avait foi et conscience en son étoile» dit-il. «Son héritage appartient à l’humanité mais c’est aux Berbères de le fructifier», invite-t-il.

A/Halim Beretima, maître de conférences à l’université de Béjaïa, a présenté «Mammeri, de l’exil à la revanche intellectuelle». Da L’Mouloud a-t-il été exilé ? «Il a été en situation d’exil éphémère», estime le conférencier. Pour Abdelkader Yefsah, auteur et politologue, «depuis 1962, Mammeri n’a jamais été exilé». En communiquant sur «Il a été recherché par les paras et il a dû se cacher pendant deux mois.

Tassadit Yacine, anthropologue et directrice d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (Ehess), qui en a dirigé les travaux, a tenté de cerner la pensée de l’œuvre mammerienne. Elle relève une «quête de berbérité fondée sur l’humanisme» chez Mammeri. Elle détecte cela, entre autres, dans Le banquet (1973), sa deuxième pièce de théâtre, où l’on reconnaît Mammeri l’«humaniste et l’universaliste». L’universalisme se traduit dans le discours de cette pièce de théâtre (précédée du célèbre essai La mort absurde des Aztèques) qui «dépasse les frontières dans lesquelles on veut le situer».

FITB, une 9e édition dédiée à Mammeri

L’hommage à Mouloud Mammeri continuera avec un autre colloque, plus consistant, de trois jours prévu à partir du 21 octobre prochain dans le cadre de la neuvième édition du Festival international du théâtre de Béjaïa (FITB), qui s’élargira cette année à la wilaya de Mostaganem. C’est ce qu’a annoncé le commissaire du FITB, Omar Fetmouche.

Des spécialistes communiqueront autour de la thématique «Mammeri et le théâtre», en portant le propos sur, notamment, ses pièces de théâtre, Le Foehn, La Cité du soleil et Le Banquet. Le comédien et dramaturge Ahmed Benaïssa mettra en scène cette dernière, en derdja et en kabyle, pour être jouée à l’ouverture du FITB.

Le chantier est lancé et devra être ponctué par une résidence à Béjaïa. Comme il est question aussi d’une lecture, mise en espace, de l’entretien de Mammeri avec Tahar Djaout auquel le public du FITB sera convié. L’ombre de l’Amusnaw planera sur Tout Bougie. K. M.