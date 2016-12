Hommage à Azzedine Medjoubi

Réagissez

Le 9e Festival du théâtre arabe aura lieu à Oran et Mostaganem du 10 au 19 janvier 2017. Dédié au comédien algérien Azzedine Medjoubi, le festival est organisé par Al Hayi’a al arabia lil masrah (Arab Theatre Institute).

L’Office national de la culture et de l’information (ONCI) s’est chargé de l’organisation technique, logistique, artistique et promotionnelle en Algérie. «Nous avons pris contact avec Al Hayi’a lors du 8e Festival au Koweït, en 2015, en présence d’hommes du théâtre algérien pour obtenir l’accord d’organiser la 9e édition en Algérie. En plus du Festival, nous nous sommes mis d’accord pour organiser d’autres activités théâtrales, durant l'année 2017, liées notamment au théâtre universitaire et au théâtre scolaire», a déclaré, hier à la salle Atlas à Alger, Lakhdar Bentorki, directeur général de l’ONCI.

Le même jour à Shardjah, aux Emirats arabes unis, les responsables de l’Arab Theatre Institute ont animé une conférence de presse pour annoncer les grandes lignes du Festival d’Oran et de Mostaganem, qui sera marqué par la présence de 550 participants entre artistes, universitaires, chercheurs et critiques. «C’est la première fois que le festival est organisé dans deux villes.

Oran, c’est Alloula. Mostaganem, Kaki. Huit spectacles seront en course pour le prix Soltane Ben Mohammed Al Kacimi et huit autres participent au festival. Neuf spectacles relevant du théâtre universitaire sont retenus également. Plusieurs pièces sont programmées dans six wilayas, à savoir Relizane, Aïn Témouchent, Tlemcen, Saïda, Sidi Bel Abbès, Mascara», a indiqué Lakhdar Bentorki.

En compétition officielle, l’Algérie sera représentée par la pièce Al Thulth al khali (No man’s land) de Tounes Aït Ali, le Maroc par Al Kharif (l’automne) de Asma’a Houari et Koul chaiy aan abi (Tout sur mon père) de Al Dhaif Bouselham, la Tunisie par Thawrat Don Quichotte (La révolte de Don Quichotte) de Walid Daghsani, la Jordanie par Al Ors al wahchi (Les noces sauvages) de Abdelkrim Al Jarrah, l’Egypte par Al Khalta al sihria li saada (La potion magique du bonheur) de Chadi Dali…

La liste finale des spectacles a été établie par Lina Al Abiadh (Liban), Noureddine Zioual (Maroc), Aziz Khioune (Irak), Khaled Jalal (Egypte) et Khaled Al Tarifi (Jordanie). Le spectacle d’ouverture porte le titre de Hizia, écrit par Azzedine Mihoubi et mis en scène par Fouzi Benbrahim. Rihlet hob (Voyage d’amour), spectacle de clôture, sera présenté à Mostaganem. Il est mis en scène par Fouzia Aït El Hadj d’après un texte de Omar Barnaoui et une composition de Mohamed Boulifa.