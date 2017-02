Histoire de dire merci tout court

Réagissez

Entre deux conférences de rédaction, malgré la charge de travail et les responsabilités, Laâradji Nourredine, rédacteur en chef du quotidien national Ech’chaâb, trouve le temps d’écrire, en prime des articles, de faire dans la littérature.

Bien que son «timing» soit serré et précieux, Laâradji Nourredine s’est imposé une discipline d’airain. Ecrire et récrire, malgré tout et envers tout. Ainsi, a-t-il observé des haltes littéralement littéraires. Loin de l’écriture journalistique et de son urgence médiatique. Il s’est posé pour consigner des histoires. De petites histoires. Des historiettes. Et de formuler ses remerciements.

Exprimer sa gratitude dans un nouvel ouvrage intitulé Maghssi (entendre, Merci) -au lieu de «choukran», ou «saha», en arabe- paru aux éditions Dar El Aoutan. Un livre de 60 pages. Donc, un ouvrage concis et précis. Il prend langue avec Al Moutannabi, mais avec nouveau trait cursif, lapidaire et furtif. Mais incisif à souhait. Un choix d’écrire des histoires très courtes. D’où le défi de résumer des sentiments, des situations, des émotions, des sautes d’humeur, bonnes ou fracassantes, des rêveries, des contemplations, des songes, des espoirs, des coups de blues et de cœur… Des instants volés à la vie.

Un compromis avec le japonisant haïku

Une écriture elliptique, synthétique, hyperbolique et surtout esthétique sans flagornerie. 37 historiettes. Raghba (Volonté), Dhoe (Lumière), Karar (Décision), Aâtach (Soif), Tathkira (Ticket), Iaâtidhar (Excuses), Iaâtrouha (Son parfum)… Dans l’histoire-titre Maghssi (Merci), l’auteur narre l’histoire, bien qu’elle soit petite, est grande et grandiloquente, un chaland ayant acheté un parfum. L’unique et dernier du rayonnage du magasin.

Une jeune fille arrive trop tard pour cette marque de fragrance. Galanterie et don de soi : «Il lui paiera son parfum préféré/en sortant, il trébuchera sur une fleur/qui pourrait être piétinée-un crime-/et l’offrira à cette inconnue toute en excellence et confuse en révérence : merci, merci…» Une marque de courtoisie. Touché, coulé dans l’encre « sympathique». Essabah (Le matin), une matinée de l’éphémère : «Quand vient le matin, il s’étiole/ je constate que le soir s’évanouira en supplantant le récurrent matin/comment entamer un nouvel âge te dessinant et m’effaçant.» Laâradji Nourredine décline une élégante et japonisante écriture.

Elle nous rappelle le haïku nippon. Cette poésie, cette prise de note immortalisant les émotions, le moment indolent, évanescent, étonnant et surprenant. La couverture de ce recueil est illustrée par une image d’une toile odorante et végétale. Une œuvre de la talentueuse , l’artiste peintre Fatma Zohra Bouaouni. Un autre parfum de femme, le jasmin.