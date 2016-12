HappyHmisa, le nouveau site de cuisine pour les végétariens

Réagissez

Manger mieux et moins cher, c’est un peu notre obsession à tous. Grâce à HappyHmisa, découvrez de nouvelles recettes sans viande. Un site appétissant, sélectionné parmi les finalistes du concours Algeria Web Awards catégorie «cuisine».

Des végétariens en Algérie, vous pensez sans doute qu’il n’y en a pas. Pas vous, en tout cas, qui n’imaginez pas recevoir la famille ou les amis sans leur servir de la viande. Mais à bien y réfléchir, avec ce sandwich kalantita mangé sur le pouce à l’heure du déjeuner ou cette chakchouka salvatrice en plein cœur de l’été, vous avez déjà zappé la viande de votre quotidien. «On s’est rendu compte qu’il existe en Algérie une grande communauté de végétariens, qui ne s’appelle pas comme telle.

Les gens s’abstiennent de manger de la viande pour des raisons de santé ou pour des raisons financières, par exemple. En tout cas, rares sont les personnes qui mangent de la viande tous les jours», notent Idriss et Amy. Ce duo insolite algéro-anglais a lancé HappyHmisa.com, un site participatif exclusivement consacré à des recettes végétariennes que l’appétissant slogan proclame «vachement bon, vachement végétarien».

Une drôle d’idée ? «Ce n’est pas tant notre parcours professionnel que personnel qui a nous a menés à ce site», souligne Amy, diplômée en langues, passée par le milieu de l’édition et des finances, et surtout passionnée de cuisine. «Avant de venir en Algérie, j’ai vécu à Damas et en m’intéressant à la culture, j’ai forcément touché à la cuisine !» Pour convaincre les plus sceptiques, ils ont un argument imparable : la cuisine algérienne est traditionnellement très centrée sur les légumes. Et de prendre en exemple un grand classique de la street-food, le m’hadjeb, ou un incontournable, tamekfoul.

Goûteux

Décliné en arabe, en français et en anglais, le «pois chiche heureux» range les recettes par catégorie : tajine, couscous, ragoûts, au four. «On a commencé par les plats principaux parce que c’est là que se pose toute la difficulté de cuisiner sans viande», explique Idriss, qui souligne : «Tous les produits utilisés dans les recettes sont disponibles en Algérie.»

On y trouve donc toute une série de plats traditionnels algériens (yemma aouicha, tahboult el merqa, chakchouka) et même de plats internationaux à la sauce algérienne (stuffed peppers). Car un des objectifs affichés du site consiste aussi à «dépoussiérer la richesse de notre patrimoine culinaire végétarien oublié, mais aussi d’adapter des plats carnivores à un régime sans viande, moderne, plein de saveurs».

Le site propose aussi d’autres entrées, par degré de difficulté ou par famille (traditionnel, fan de viande, vegan, fusion). Mais c’est surtout sur l’aspect participatif du site qu’Amy insiste : «On voudrait vraiment que les gens envoient leurs recettes et que cela participe à créer une ambiance positive autour de la cuisine sans viande. Parce que si on réfléchit bien, on cuisine tous végétarien sans y penser et puis c’est vraiment une cuisine que l’on peut partager où que l’on se trouve.» Et pour toutes les questions que vous vous posez, consultez la rubrique FAQ.

Vous y trouverez notamment les arguments scientifiques démontrant les bienfaits d’un régime végétarien sur la santé et une série d’astuces très pratiques. Car la cuisine végétarienne ne se résume pas à retirer la viande des plats, mais à la remplacer par un autre ingrédient goûteux. Après quelques clics, HappyHmisa vous aura certainement convaincu, au pire, d’essayer au moins une recette et de vous abonner à la newsletter, au mieux, conclut Idriss, «que la cuisine végétarienne est le moyen le moins cher de manger sainement».