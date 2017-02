Réagissez

caricatures, couchées sur 80 pages en couleurs, et qui croquent à pleins traits et avec satire et humour des faits et des responsables de l’Algérie d’aujourd’hui.

Le livre au titre enivré et enivrant est préfacé par Cheikh Sidi Bémol, un compositeur interprète, qui s’essaye lui aussi à la caricature. «Dis-nous donc quel est ce nectar qui fleure si bon la liberté et qui pulvérise les tabous à coups de crayon !» écrit Cheikh Sidi Bémol. Les dessins d’Ahmed Medjani, qui commet des dessins sur nos pages Kabylie-Info, donnent forme aux extravagances du monde qui nous entoure et à l’illogisme et l’outrance des faits et des mots des gouvernants.

Comme par catharsis, dessiner devient une thérapie au bout du crayon du caricaturiste. «Dessiner me permet de cracher une douleur venant du fin fond de mes tripes. Etre un caricaturiste engagé dans ce trou perdu nommé Algérie est une abomination dans un pays où la liberté des uns est de disposer de celle des autres», considère Ahmed Medjani, en préambule de son livre. Gueule de bois crie justement des abominations de tous bords. Celles que nourrissent le «Parle et ment» et ses députés, l’islamisme et sa soldatesque salafiste, la chose politique et sa smala exorbitante, nos gouvernants et leur littérature décalée,…. Le livre comprend des caricatures de personnes et de situations qui traitent de l’actualité, comme celle qui avait fait de l’ex-patron du FLN une source d’inspiration nationale.

«Algérie mon humour»

La greffe s’est faite aussi sur différents faits qui nous ont tenus en haleine en 2016, et des personnalités qui s’avèrent être des sources intarissables d’inspiration : les malheurs d’une presse persécutée, les atteintes aux libertés, tamazight et ses illusions, l’opposition algérienne et ses errements, les élections, le chef de l’Etat,… Dans une partie dédiée à Algérie mon humour, le pays est caricaturé avec les frontières d’un foutoir. Ahmed Medjani caricature aussi le monde dans tous ses états : il égratigne les droits de l’homme en Arabie Saoudite, revient sur les attentats de Belgique et de Nice, rend hommage à Mandela….

Ses traits, s’ils font sourire les amateurs de cet art railleur et provocateur, ne sont pas moins dérangeants aux yeux de ceux qu’ils écorchent. Un dessin a parodié la célébrissime fresque du peintre de la Renaissance, Michel-Ange, qui a peint la «Création d’Adam» en représentant Dieu, l’index rejoignant celui d’Adam. La caricature de Medjani a «algérianisé» le thème de cette peinture du XVIe siècle avec cet intitulé : «Quand Dieu créa le député algérien».

Au lieu de l’index divin, c’est un sac d’argent qui est tendu vers le député. Le dessin n’a pas plu à des islamistes, qui ont menacé le jeune caricaturiste dans la rue. Ahmed Medjani a griffonné ses premières caricatures à l’âge de 15 ans. «Je m’amusais à copier Dilem, Plantu, puis j’ai sauté vers des associations. Après avoir eu mon bac et tenté de postuler à la pathétique presse algérienne, la déception était immédiate, je me suis rendu compte que rien ne va comme il faut et je suis devenu dessinateur indépendant», écrit-il. Après Gueule de bois, ses crayons ne sont pas près de se «dégriser» en tous cas.