Quand un polémiste de la trempe de Kamel Daoud aborde la question de la femme dans les pays musulmans, il faut s’attendre à un pamphlet sur l’absurdité de la condition de l’homme dans la société dite «arabe».

Vraisemblablement loin de tout exercice de sublimation, Kamel Daoud a donné une conférence, vendredi passé, à l’occasion du 35e congrès franco-maghrébin de psychiatrie. C’est bien sûr avec un soupçon de scepticisme qu’on appréhende un tel rendez-vous, tant la forme paraît peu conventionnelle, quand on sait qu’il s’agit d’un événement professionnel où se côtoient des laboratoires pharmaceutiques des plus prestigieux et… des psychiatres.

Mais la gymnastique intellectuelle fut aisée pour l’auteur de Meursault, contre-enquête, à qui, il a suffi de placer le «désir» au centre du débat pour amorcer une profondeur certaine à l’intitulé du texte qu’il a lu en une dizaine de minutes : Guérir le lien à la femme. Ainsi, les spécialistes et délégués médicaux n’assistaient plus à un talk de distraction qui suppléerait les habituels groupes de jazz ou de musique andalouse, mais c’est une conférence tout aussi profonde que le mal diagnostiqué dans une société malade et piégée par un tas de principes qui se confondent avec des valeurs tout aussi caduques.

Et Kamel Daoud sait le dire : «Quand la femme est enfermée, tous les hommes sont malades.» Les psychiatres présents n’ont pas manqué d’interroger le conférencier sur le «remède à préconiser pour guérir ce lien à la femme». «Je ne suis pas psychologue ni sociologue, je suis polémiste et j’agis en tant que tel. Aussi en tant que journaliste j’observe (…) j’essaye de comprendre ce qui se passe et d’expliquer pourquoi nous sommes malades de l’objet de notre désir. Nous vivons mal notre désir et notre rapport à la femme», a lancé Kamel Daoud.

Ce fut une occasion de plus pour le polémiste de rappeler «sa vérité» sur le mal de notre société, en mettant le rapport que nous avons à la femme, au centre de cette névralgie qui nous oscille de la position schizoïde à celle d’humanoïde. En effet, pour le journaliste, «nous avons un problème profond avec le désir du monde et l’envie d’aimer et d’être aimé, avec la femme, en somme», car elle incarne la vie. Selon lui, le voile symbolise parfaitement notre refus du désir, car cacher les femmes, les voiler et les enfermer c’est renier notre meilleure moitié.

Il a raconté une anecdote dans une ville du Maghreb, où la présence des femmes dans l’espace public l’avait interpellé quant au sentiment de sécurité que cela procure à l’homme, pour résumer notre effroi par le désert qui envahit les rues, car les femmes sont réduites à des êtres fuis, cachés et reniés derrière des murs ou des bouts de tissu.

In fine, si écouter un homme (encore une fois) parler de la femme dans un tel cadre pour la défendre pourrait être interprété comme une énième ineptie où la femme se voit voler la parole, le discours de Kamel Daoud ne sonnait pas pour autant comme un mea-culpa masculin, mais plutôt comme le bilan d’années d’obscurantisme dont nous consommons les séquelles sans en faire le procès.