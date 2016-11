Réagissez

Comme à son habitude, l’ambassade d’Autriche en Algérie organise deux concerts de musique classique au profit du public mélomane algérien, l’un le mercredi 30 novembre courant à 17h, au théâtre de Verdure de Timimoun (Sud algérien) et le second vendredi 2 décembre à 18h30, à l’Opéra d’Alger (Ouled Fayet), annonce la cellule de communication de la mission diplomatique d’Autriche.

Ces deux concerts, organisés par la mission diplomatique de ce pays à Alger, dans le cadre du 8e Festival international de la musique symphonique, seront donnés par le prestigieux ensemble Grazer Salonorchester de la ville de Graz (Autriche), précise-t-on de même source.

C’est une occasion de relier, dans le même «voyage», la musique classique à l’Ahellil de Timimoun, précise la cellule de communication autrichienne, en notant qu’au programme de ces deux concerts figurent de brillants artistes, tels Klaus Eberle et Barbara Upelj (au violon), Irma Servatius (alto), Birgitta Wetzl (soprano), Belinda Viesca Castro (violoncelle) et Irmtraud Eberle-Härtl (contrebasse). Grazer Salonorchester est un orchestre de salon de la ville de Graz, fondé en 2002. Il réunit des musiciens professionnels du monde entier, passionnés de la musique classique. Pour ces concerts, cet ensemble interprétera aussi bien des œuvres classiques connues que de nouvelles pièces écrites et travaillées spécialement pour cet orchestre par des compositeurs et arrangeurs de renommée, précise-t-on. Les œuvres, qui égayeront le public de ces concerts sont notamment celles de Johann Strauss (père et fils), Sang viennois et l’opérette De la patrie (1825-1899), un chant de Fledermaus (1825-1899), Divertimento, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Parade du printemps de Robert Stolz (1880-1975) et autres œuvres qui vont émerveiller les mélomanes de ce genre musical universel.

Pour la billetterie d’entrée, dont le prix est de 300 DA/place, l’Institut national supérieur de musique (INSM) est ouvert entre 10h et 17h.S. Yermèche