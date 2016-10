Générale de la pièce Boulemhayen

Réagissez

La générale de la pièce théâtrale Boulemhayen, mise en scène par Mohamed Adar, a été présentée samedi dernier au théâtre régional Kateb Yacine.

Cette nouvelle œuvre, écrite et jouée en arabe dialectal, raconte l’histoire d’un remuant personnage (Boulemhayen) qui a décidé de s’investir dans le travail caritatif pour aider ses concitoyens, mais qui finira par déchanter en constatant la ruse et la malhonnêteté de ses chefs, qui n’activaient que pour leurs intérêts personnels. Déçu par la tournure des choses, le sympathique homme décide de se retirer du monde associatif. Commenceront alors des tentatives de médiation et de récupération pour le faire revenir sur sa décision.

En vain. En homme libre, le personnage principal de la pièce, campé par Boutera Abdelkader, refuse de se faire domestiquer. «L’homme est connu par sa peur du futur et de l’inconnu, cette peur constante de ne pouvoir réaliser ses projets, de passer à côté de sa vie, cette crainte de ne pas s’en sortir. C’est l’histoire de Boulemhayen, ce personnage compliqué cherchant la nouveauté pour sa vie, avec cette peur d’être outrepassé par le temps et qu’il ne puisse réaliser le concret de ses rêves.

Boulemhayen se retrouvant dans une impasse, recherchant le déchiffrage de cette impasse labyrinthe méditant et espérant une sortie à travers les sillons de cette lumière blanche qui apparaît au fond de ce long tunnel. Le non- déchiffrage de ce lugubre tunnel le désappointe et le handicape partiellement au fond d’un sable mouvant, limitant cette avance, et le bloque pour le retour vers ses mhayen», a noté le metteur en scène. Pour lui, «l’inquiétude omniprésente et innée chez l’être humain crée une atmosphère de peur de l’avenir.

Cet avenir qui reste codé et indéchiffrable dans sa trajectoire pouvant contourner toutes les prévisions pré-établies, ainsi que cette peur de l’étrange, oblige l’homme à une certaine prudence. Les sept jeunes comédiens du théâtre Kateb Yacine se sont beaucoup démenés sur scène au milieu d’un décor sobre mais significatif. La scénographie est de Bouchher Mourad, alors que la musique a été composée par Farès Djamel. L’évolution des comédiens était émaillée de chants interprétés par Nacera Benyoucef. Selon le metteur en scène, Boulemhayen sera en tournée dans une vingtaine de wilayas à compter du 18 octobre.

Elle sera également présente au Festival du théâtre professionnel prévu au TNA (Alger) du 23 au 30 novembre prochain. «Je suis très honoré de collaborer avec le théâtre Kateb Yacine. Je remercie vivement les responsables du secteur de la culture d’avoir mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour monter cette œuvre», a-t-il déclaré.

Dans son allocution, le directeur du théâtre Kateb Yacine de Tizi Ouzou, Farid Mahiout, a rappelé la brillante carrière de Mohamed Adar. «Nous sommes ravis de travailler avec ce monument du 4e art, qui a écrit et mis en scène plusieurs œuvres et joué des rôles dans des pièces de Kateb Yacine, Ould Abderrahmane Kaki et Alloula». M. Mahiout a annoncé également la préparation de deux pièces en tamazight, Ahitos, de Nordine Aït Slimane, et Tuchvihth bwudfel, de Houche Abderrahmane.