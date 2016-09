Réagissez

Un banquet au profit des migrants, des spaghettis pour aider les victimes du séisme en Italie, des ateliers pour les malades atteints de cancer : les chefs ajoutent de plus en plus la solidarité à leur menu.

La cuisine comme «liant social» : c’est le thème de «Plats de résistance», un événement qui sera organisé le 24 septembre à Paris auquel participeront 13 «chefs, artisans et restaurateurs philanthropes venus du monde entier», parmi lesquels le Libanais Kamal Mouzawak et le Français Pierre Gagnaire. Un millier de convives sont attendus à ces repas à La Générale, coopérative artistique parisienne.

Sur les 40 euros du ticket d’entrée, 5 seront reversés à l’association européenne SOS Méditerranée, dont le navire Aquarius porte secours aux migrants en mer. «Ce banquet, c’est une célébration du ‘‘vivre-ensemble’’, une résistance à la tentation du repli sur soi», a expliqué Alexandre Cammas, fondateur du guide gastronomique Le Fooding, qui organise l’événement.

Le shawarma d’agneau des chefs Yotam Ottolenghi et Sami Tamimi, symbole de l’amitié israélo-palestinienne dans la gastronomie, figurera au menu de cette édition. La chef franco-vietnamienne Céline Pham préparera elle sa «boîte d’allumettes». Un «plat de pauvre» que mangeait sa mère enfant, composé d’une sauce réduite caramélisée au fond du plat, «qu’on vient gratter avec des restes ou des légumes crus», explique-t-elle.

Egalement conviées, les fondatrices de Mazi Mas, restaurant éphémère londonien employant des femmes immigrées pour les aider à s’insérer. Une démarche comparable à celle en France des Cuistots migrateurs, un traiteur proposant des spécialités de Syrie, Iran, Tchétchénie ou Afghanistan mitonnées par des réfugiés. En juin, certains de ces cuisiniers déracinés avaient participé au Refugee Food Festival, aux côtés de chefs français, dans dix restaurants parisiens.

D’autres sujets d’actualité ont récemment vu le monde de la cuisine se mobiliser : fin août, l’appel à proposer des pâtes «all’amatriciana», du nom d’Amatrice, village le plus touché par le séisme qui a frappé le centre de l’Italie, a rencontré un franc succès. Quelque 700 restaurateurs, en Italie et à l’étranger, ont ajouté à leur menu ces pâtes à la sauce tomate, joue de porc et fromage de brebis, reversant pour chaque plat vendu 2 euros à la Croix-Rouge italienne.