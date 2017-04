Réagissez

Soutenue par la ville de Genève, placée sous le patronage de la commission suisse pour l’Unesco et présidée honorifiquement par le célèbre écrivain, chercheur et sociologue, Azouz Begag, cette nouvelle édition célèbre le dialogue et le vivre-ensemble. Le Festival international du film oriental de Genève (Figog) s’ouvre aujourd’hui, avec la projection du film Chaâba, du bled au bidonville, de Wahid Chaïb et Laurent Benitah, précédé par Make Art, Not War, de Yannis Ben Jelloun.

Ainsi, durant neuf jours, une moyenne de cent œuvres seront projetées : 16 documentaires, 40 longs métrages et 44 courts métrages, et ce, dans 25 lieux, notamment en Suisse romande et en France voisine. Trente pays prendront part à ce rendez-vous cinématographique incontournable. Parmi ces derniers représentés, citons l’Algérie, l’Afghanistan, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Arménie, l’Australie, le Bangladesh, la Belgique, le Canada, la Chine, l’Egypte et les Etats-Unis. Cent neuf réalisateurs : 35 femmes et 74 hommes viendront présenter leurs dernières productions cinématographiques. Dans le communiqué de presse du FIFO, il est souligné que «le festival présente une centaine de films, tous genres confondus, en provenance des pays d’Orient et d’Occident, et mettant en valeur un cinéma de qualité bousculant les normes et enclenchant des dynamiques de transformation des mentalités. La programmation explore les sociétés orientales dans leur diversité et interroge les frontières entre l’Orient et l’Occident, et ce, à travers des fictions, des documentaires et des courts métrages inédits ou peu connus en Suisse. Le Fifog cherche également à initier des débats sur des thèmes touchant aussi bien à l’Orient qu’à l’Occident, à offrir une plate-forme d’expression pour les jeunes réalisateurs suisses et orientaux, et à favoriser le dialogue et la compréhension interculturelle».

Le cinéma algérien sera présent dans trois genres distincts : les longs métrages, les documentaires et les courts métrages. Dans la catégorie des longs métrages, on retiendra les films Tales of Africa, du réalisateur Djalali Beskri, Chroniques de mon village, de Karim Traidia, Bab El Web, de Merzak Allouacheb, et Timgad, de Fabrice Benchaouche. Dans le registre des documentaires, on retrouve Vote Off, de Fayçal et Salah, un Kabyle de Palestine, de Tahar Houchi. Enfin, dans la sélection des courts métrages, on note L’échappée, de Hamid Saïdji, Jonathan Mason, Chaabano, de Mourad Bouazmran et Kousayal, de Tahar Houchi. Comme à l’accoutumée, le festival en question rendra hommage à des figures de proue du cinéma mondial, à l’image du défunt réalisateur, acteur, scénariste et producteur, Youssef Chahine, à l’acteur, Samy Naceri ainsi qu’à Paul Riniker.

Il est à noter que le festival sera clôturé avec la projection du film Poupée chinoise, de Rachid Ferchiou. Un Fifog d’or et un Fifog d’argent seront remis dans les catégories fictions longue et courte et documentaire. Il est également attendu la remise du Fifog d’or de la critique dans la catégorie des longs métrages.

En somme, le Festival international du film oriental de Genève est un festival ambitieux, qui promet de décliner un programme à la hauteur des attentes des intéressés.