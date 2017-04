Réagissez

Pour la première fois, le Centre algérien de développement du cinéma et l’Institut français d’Algérie coorganisent une formation en post-production à destination des professionnels algériens de l’audiovisuel, en partenariat avec le premier studio de post-production algérien, Tayda Films, qui a récemment ouvert ses portes à Alger. S’inscrivant dans le cadre des accords-cadres de coproduction et de coopération cinématographique signés entre la France et l’Algérie, et répondant au besoin de professionnels formés dans le domaine de la post-production, cette formation, d’une durée de 20 jours (deux sessions de dix jours), vise à former des techniciens à la post-production et à l’étalonnage et ainsi de participer à la professionnalisation du secteur.

La formation sera dispensée par l’école de la FEMIS (Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son), prestigieuse école française, dont les formateurs seront David Hover, chef monteur étalonneur, réalisateur et intervenant à La Fémis ainsi que Laurent Navarri, chef opérateur image et étalonneur, diplômé de La Fémis. L’appel à candidatures pour cette formation est ouvert jusqu’au 15 avril 2017 aux techniciens de l’audiovisuel diplômés de l’Institut supérieur des métiers des arts et du spectacle, spécialité audiovisuelle, ou de l’Institut national de l’audiovisuel, ou ayant déjà une expérience professionnelle attestée en tant que technicien.

L’appel et les modalités de candidatures seront disponibles en intégralité auprès du Centre algérien de développement du cinéma et de l’Institut français d’Algérie.