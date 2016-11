Foire internationale d’art contemporain (FIAC) : La vieille dame et le jeune homme

Réagissez

" Réfléchir la mémoire, 2016 , film HD "...

A 90 ans Etel Adnan pourrait être la mère de Kader Attia, 46 ans. Tous deux voient leurs œuvres exposées à Paris dans le prolongement de la Foire internationale d’art contemporain (FIAC) qui vient de se terminer.

L’Institut du monde arabe montre Etel Adnan (18 octobre 2016-1janvier 2017)et le Centre Pompidou l’œuvre qui a permis à l’artiste franco-algérien Kader Attiade remporter cette année le prix Marcel Duchamp (12 octobre 2016-30 janvier 2017). Ces deux événements viennent opportunément mettre en lumière l’expérience qu’ont du monde contemporain deux artistes qui ont des attaches avec le Proche Orient pour la première, avec le Maghreb pour le second.

L’engagement politique est un point commun, engagement qui ne signifie pas assujettissement à une cause politique mais revendication d’une solidarité. Sur deux registres différents, Etel Adnan et Kader Attia disent dans leurs œuvres le rapport particulier au monde d’origine qu’ils ont, du fait de l’exil pour l’une, de la double appartenance française et algérienne pour l’autre. « Monde d’origine » signifie ce monde premier qui hante la mémoire, celui de Beyrouth où Etel Adnan a grandi, des liens aux parents. C’est le sujet del’admirable Fin de l’empire ottoman d’Etel Adnan. La convivialité ne peut se concevoir pour Kader Attia sans le partage d’un repas, comme dans une fête familiale : ainsi c’est un couscous qui a été servi lors d’inauguration de La colonie, lieu culturel et restaurant qu’il vient de créer à Paris près de la gare du Nord.

C’est leur sensibilité à l’histoire en train de se dérouler qui les rapproche. Jeune, en pleine guerre d’Algérie, Etel Adnan décide de se tourner vers les arts visuels : à cette époque, ne pas écrire en français est pour elle un moyen d’affirmer sa solidarité avec le peuple algérien comme on peut le lire sur son site. « Je n’avais plus besoin d’écrire en français, j’allais peindre en arabe », dit-elle aussi dans Ecrire dans une langue étrangère. Kader Attia ne convoque les mots que dans la video ; le visuel l’emporte : par les installations mais aussi par la photographie, la video, il interroge les violences physiques et symboliques. Etel Adnan ressent la peinture « comme une forme ouverte d’expression » ; et de fait sa peinture nous enchante, par son format d’abord, discret et pourtant rayonnant : on ne peut s’empêcher de penser que pour l’écrit aussi Etel Adnan préfère les formats courts.

Quand elle travaille à une composition abstraite, elle la construit avec des volumes dynamiques et des couleurs profondes et franches ; elle a aussi le goût des beaux matériaux, les papiers japonais pliés qui lui permettent de conjuguer poésie et peinture. Dans certaines œuvres, petits chefs d’œuvre de poésie picturale- par exemple celle présentée à l’IMA, Al-Sayyab, Al-Umm, Al-Ibnat al Da’Ia- (1970), Etel Adnan recopie des poèmes arabes contemporains qu’elle ne comprend pas entièrement,dit-elle ; la calligraphie forme un dessin qui s’ajoute à d’autres signes à l’aquarelle, dans un déroulé délicat et saisissant. L’œuvre de Kader Attiaest volontiers monumentale : mais cette monumentalité n’exclut pas, bien au contraire, de toucher le visiteur auquel elle s’adresse avec franchise. L’artiste aime rebattre les cartes à travers ses installations.

Après celle de la Documenta de 2013 qui interrogeait le musée d’ethnographie et le statut des indigènes qui y étaient d’abord mis en fiches, étudiés scientifiquementavant d’être ensuite mis en pièces (les « gueules cassées ») sur les champs de bataille de la guerre de 1914-1918 dont les enjeux leur étaient étrangers, la conception de l’installation « Réfléchir la mémoire » traite du thème de la réparation ; la mémoire de ceux qui ont été fracassés par la colonisation, les guerres, les dominations, des relations qu’ils ont avec les enfants de leurs bourreauxmais aussi celle à laquelle nous avons tous à faire après la perte d’être aimés ou de rêves est interrogéeà partir d’uneanalogie médicale : le « membre absent » que le mutilé ressent encore même s’il n’existe plus.

La video joue un rôle central, mettant en scène l’enquête de l’artiste à partir de plusieurs points de vue. Ce que le spectateur retiendra, c’est, outre des phrases qui résonnent pour tous, le trouble né d’un miroir qui, au lieu de réfléchir la totalité de l’être, révèle le membre absent, les fantômes qui nous hantent. « Le prix que nous ne voulons pas payer pour l’amour » pour reprendre le titre de la magnifique méditation d’Etel Adnan.