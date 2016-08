Réagissez

Passerelles entre Américains et Algériens

Les échanges éducatifs et culturels sont un des piliers de la diplomatie américaine.

En Algérie, l’ambassade des Etats-Unis est fière de construire des passerelles et de bâtir une compréhension mutuelle entre les Américains et les Algériens à travers un large éventail de programmes d’échange. Depuis 1986, l’ambassade des Etats-Unis a sponsorisé la participation de plus de 3 450 Algériens dans des programmes liés au développement professionnel, au leadership, à l’éducation, à l’entrepreneuriat, à la science, aux arts et beaucoup d’autres encore.

Le 27 août 2016, de 14h30 à 16h30, au Sofitel Alger Hamma Garden, l’ambassade des Etats-Unis organisera une foire pour présenter 18 programmes d’échanges qu’elle sponsorise, y compris deux programmes, dont les dates butoirs approchent à grand pas.

La bourse de recherche «The Hubert H. Humphrey Fellowship», pour les jeunes professionnels en milieu de carrière afin d’améliorer leur développement professionnel grâce à des programmes spécialisés non-diplômants de dix mois dans des universités américaines de choix. La date limite de candidature est fixée au 10 septembre.

Les instructions sont disponibles au lien suivant: http://algiers.usembassy.gov/academic_exchanges.html. Le programme

«The Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program», une bourse de neuf mois pour enseigner l’arabe dans des collèges, universités ou lycées américains. Les participants peuvent également prendre des cours universitaires en études américaines et de langue anglaise.

La date limite d’inscription est fixée au 13 septembre. Les instructions sont disponibles au lien suivant: http://algiers.usembassy.gov/academic_exchanges.html. La foire est ouverte au public avec inscription à l’avance.

Cette foire sera l’occasion d’écouter les anciens participants algériens aux programmes d’échange américains au sujet de leurs expériences.

Les personnes désirant assister à la foire sont invités à s’inscrire au lien suivant: https://goo.gl/7t8GVn et à imprimer la page de confirmation afin de la présenter à la foire munie d’une pièce d’identité pour pouvoir y accéder. Les places sont gratuites mais limitées. Seuls les inscrits confirmés pourront y assister.