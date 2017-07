Festival Orientalys de Montréal : Cheb Anouar à l’affiche

Réagissez

Le chanteur de raï, cheb Anouar, sera en concert au 7e Festival Orientalys, prévu du 10 au 13 août à Montréal (Canada), annoncent les organisateurs sur le site internet de la manifestation. Cheb Anouar présentera plusieurs de ses chansons sur la scène du vieux port à Montréal, où réside une importante communauté algérienne. Anouar s’est fait connaître au début de sa carrière, qu’il a entamée très jeune, dans les années 1980-90, par Nekri berrah, Lala laâroussa ou encore Achoufou mali, des chansons qui avaient eu un franc succès auprès du public algérien.

Le groupe Oriental Groove, dont fait partie le saxophoniste algérien Yacine Belahcene, est également programmé au festival et devra présenter son dernier album Mediterranean Clash. Fondé à la fin des années 1990 à Barcelone, Oriental Groove alterne folklore algérien, raï, chaâbi, gnawa et funk.

Des troupes et des musiciens, à l’image de l’interprète et violoniste canadienne Briga, et le groupe Salamate Gnawa et Basmate Montréal, dont fait partie l’interprète gnaoui Rachid Salamate, comptent parmi les participants à l’édition 2017 d’Orientalys. Créé en 2011 par l`organisme Alchimies, créations et cultures, le Festival Orientalys, qui célèbre Montréal en tant que «ville pluriculturelle, d’avant-garde et ouverte à l’autre», est dédié à la rencontre des cultures orientales et occidentales, selon les organisateurs.