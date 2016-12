Festival national du film amazigh : 26 productions cinématographiques en lice à Tizi Ouzou

Réagissez

Le coup d’envoi de la quinzième édition du festival national du film amazigh (FNFA) sera donné samedi, au théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou pour une compétition qui mettra en lice 26 productions cinématographiques, comme l’a souligné, hier, Nabila Goumeziane, directrice de la culture de la wilaya.

Ainsi, 5 longs métrages, 8 courts métrages, 9 documentaires et 4 films d’animation, seront en compétition pour prétendre à décrocher l’Olivier d’Or, trophée mis en jeu lors de cette manifestation. De son coté, Farid Mahiout, commissaire du FNFA, a ajouté qu’un prix pour le meilleur scenario sera également attribué, cette année, pour l’un des 11 textes cinématographiques retenus par la commission de sélection. Le même responsable a également indiqué que les projections des films en lice auront lieu à la maison de la culture Mouloud Mammeri et la Cinémathèque de Tizi Ouzou, avec l’extension des activités du festival vers d’autres importantes localités de la wilaya comme Draâ Ben Khedda, Tigzirt, Larbaâ Nath Irathen et Ain El Hammam.

La 15eme édition du FNFA, placée sous le signe « Cinéma Amazigh : expression des valeurs mémorielles nationales », portera sur des travaux d’ateliers sur le Cinéma, à l’image de cette formation au profit des enfants âgés entre 12 et 15 ans, afin de les initier aux techniques cinématographiques, souligne également M. Mahiout qui estime que « cette manifestation est un instrument moderne pour la valorisation de l’identité et de la culture amazighe et algérienne. Notre objectif consiste aussi à rapprocher les œuvres cinématographiques amazighes du grand public tout en gardant l’esprit de compétition pour stimuler la création et la multiplication de rencontres afin de favoriser les échanges entre les acteurs et les cinéphiles de la région », a-t-il précisé lors de la même conférence de presse.

Il est utile de noter aussi que les organisateurs de l’édition 2016 du FNFA ont mis à l’honneur une figure artistique kabyle, en l’occurrence la chanteuse et comédienne Anissa, de son vrai nom Ourida Mezaguer.