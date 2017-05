Réagissez

Le Festival Mawazine-Rythmes du monde, qui s’est déroulé du 12 au 21 mai 2017 à Rabat (Maroc), aura vécu une nouvelle consécration en établissant une importante fréquentation de festivaliers.

Une affluence massive regroupant les différents publics des scènes de Bouregreg (africaine), OLM Souissi (internationale), Nahda (orientale), Théâtre Mohammed V (variétés, tarab ‘arabi) ou encore celle de Salé (chaâbi marocain). Un attrait grandissant pour une programmation de qualité mondiale, ayant confirmé une fois encore le statut de Mawazine, festival incontournable (le deuxième au monde) sur les tablettes en matière de musique. Et ce, en offrant un accès gratuit à 90% des concerts.

Neuf jours d’intenses activités culturelles consacrant la musique amazighe, du Maghreb, du monde arabe et internationale, notamment anglo-saxonne et française (Charles Aznavour). Le festival a mis en valeur deux cités, Rabat et Salé, à travers la mise en lumière des sites de la vallée du Bouregreg, la Casbah des Oudayas, le Théâtre national Mohammed V, les jardins du Chellah,…

IMPACT SUR LE TOURISME

Acteur agissant de la culture universelle, dont les premiers ambassadeurs sont les artistes invités, qui partagent leur expérience du festival avec des centaines de millions de téléspectateurs et followers sur les réseaux sociaux, Mawazine, s’impose aussi comme un moteur économique. Aussi, ce festival a un impact «positif» sur le chiffre d’affaires des professions du tourisme. Il contribue à créer des milliers d’emplois et à favoriser l’émergence d’une industrie du monde du spectacle à travers l’utilisation de savoir-faire locaux dans un grand nombre de domaines. Cette articulation, qui intègre la société, la culture et l’économie, fait de Mawazine un événement véritablement unique en Afrique et dans le monde.

3000 emplois directs et indirects

«Mawazine représente les valeurs du pays, qui s’inscrit dans une tradition de partage et de tolérance. La programmation, qui couvre quasiment toutes les cultures musicales du monde, fait de Mawazine plusieurs festivals en un. Il s’agit d’un choix délibéré de promouvoir les jeunes talents du Maroc et de les faire découvrir au plus grand nombre d’artistes venus d’ailleurs...

C’est en outre l’envie d’ouvrir l’univers de la musique à un public qui n’a pas toujours l’habitude de la scène, participant en cela à la démocratisation culturelle que le Maroc défend ardemment. Maroc Cultures est une association à but non lucratif. Notre ambition n’est donc pas de faire des profits mais de parvenir à un équilibre. Notre budget de fonctionnement repose sur le soutien de sponsors privés et une billetterie payante. Au total, et pendant toute la durée du festival, Mawazine bénéficie à 3000 emplois directs et indirects dans les secteurs du commerce, de l’artisanat, de la sécurité, des transports et de l’hôtellerie. Les études l’ont prouvé depuis longtemps : l’industrie culturelle génère une création de valeurs considérables», tient à déclarer Abdeslam Ahizoune, président de Maroc Cultures et du Festival Mawazine-Rythmes du Monde.