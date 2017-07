Festival international de Timgad : Zahouania sauve les meubles

Réagissez

Ils ne dépassaient pas les 1000 personnes dans les gradins de la 5ème soirée de la 39ème édition du festival international de Timgad et pourtant, on l’entendait de loin le public de Zahouania, de très loin.

Face à sa présence sur scène, on s’oubliait presque. Et pourquoi pas ? on s’amusait enfin. Tout le monde dansait. Les jeunes, les familles, même les journalistes. Les officiels eux auraient bien aimé le faire. Ils ne tenaient plus en place. Leurs enfants l’ont fait pour eux, au pied de la scène.

Tout le monde chantait en chœur avec « el Hadja » comme se plaisait une partie du publique à la nommer. Tout le répertoire y est passé. Plus d’une heure de show et le public n’était pas encore rassasié. Un public avide de spectacle et d’amusement. Il exprimait la frustration d’avoir un festival, sans l’avoir vraiment.

Une délivrance. Zahouania n’a rien perdu de son énergie, de sa passion pour son chant et surtout de sa capacité à faire bouger n’importe quel public. Ceci dit, le bémol de la soirée reste l’annulation de la performance du chanteur franco-jamaïcain Willy William. L’ONCI, en la personne de son chargé de communication Hamid Bouhala, affirme que ce serait à cause de problèmes techniques sur le vol Paris-Batna qui se seraient soldés par l’annulation du vol.

« Contrairement à ce qu’on fait d’habitude, on a programmé l’arrivée du chanteur par un vol direct par souci de confort, on le paye cher », nous a-t-il dit. Comme preuve de la véracité de cet argument, l’ONCI se défend en rappelant que l’équipe de musiciens et d’accompagnateurs de Willy William était déjà à l’hôtel à Constantine, la veille. Mais pourquoi se défendre lorsqu’on n’est pas accusé et quand on n’a rien à cacher ?

Le ratage de la tournée de Rohff en Algérie, organisée en partie par l’ONCI, serait-elle pour quelque chose? En effet, le public ne suit pas. Quoi de plus naturel puisqu’il n’y a pas de communication avant les évènements ou pas assez. Sur les réseaux sociaux, beaucoup affirment que le concert de Rohff à Alger aurait été simplement annulé par manque de public (13 personnes).

A Batna, au festival international de Timgad, que El watan couvre, il y avait à peine 500 personnes dans un théâtre d’une capacité de 10000 places, et qui n’étaient pas là uniquement pour le rappeur français. L’info, reprise par les médias français, se répand comme une trainée de poudre et attire l’attention. La boîte de Pandore du nouveau modèle culturel de Mihoubi et des pratiques de l’ONCI ne serait-elle pas en passe d’être ouverte ?