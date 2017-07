Festival international de Timgad : Absence du public

Réagissez

On avait l’impression que le dispositif de sécurité et le staff organisateur et technique étaient plus nombreux que le public

Certes, il est l’une des grosses pointures du rap français, souvent présent dans les classements des meilleurs rappeurs français.

Cela ne l’a pas empêché de se retrouver, dans la soirée de vendredi, face à des gradins quasiment vides. Environ 500 personnes, dans un théâtre d’une capacité de 10 000 places.

On avait presque l’impression que le dispositif de sécurité et le staff organisateur et technique étaient plus nombreux. Un public rare, mais aussi non réactif. En effet, plusieurs personnes interrogées parmi le public nous ont confié qu’elles étaient là uniquement pour changer d’air, qu’elles n’étaient même pas au courant du programme. Malgré les nombreuses tentatives de l’artiste, ledit public est resté de marbre.

Des tentatives à la hauteur de sa réputation de rappeur hardcore. Faut-il rappeler que Rohff est d’abord l’acronyme de «Rimeur Original Hardcore Flow Fluide». «On m’a dit que c’était un public très famille, ce soir exceptionnellement.

C’est la région qui veut ça. Quoi qu’il en soit, l’artiste doit savoir s’adapter à toutes les situations, à tous les publics», a-t-il déclaré à El Watan après sa performance.

Bien que ça ne soit pas exceptionnel qu’il le fasse, Rohff s’est mêlé au public, dans une dernière tentative de les intéresser. «Je suis un enfant du peuple, je me sens à la maison, je ne suis pas dépaysé. Je ne me suis pas inventé un personnage,voilà pourquoi je peux faire cela. Qu’ils soient 2000, 5000 ou 10 000, lorsque l’artiste est un ‘‘vrai’’, le public réagit», nous a-t-il dit.

En outre, la technique n’était pas de son côté.

Un mauvais réglage des enceintes ne permettait pas de pousser le son à son maximum, particulièrement les basses. Encore une incompétence des techniciens de l’ONCI, qui gâche la performance. La 3e soirée, elle, était au goût oriental.

Un public légèrement plus nombreux et plus en adéquation avec le programme était présent. Hammam, le chanteur irakien et participant au programme Arab Idol, et Houssam Djennid, venu de Syrie, ont été les deux vedettes de la soirée. Ils ont assuré le show avec leurs titres et ceux des grands noms de la chanson arabe, tels que Kadim Sahir et Ahmed Wahbi.