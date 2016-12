Festival du film amazigh Le Combat du cœur décroche l’Olivier d’or

Réagissez

Le long métrage Le Combat du cœur de Mohamed Rahal a pratiquement fait table rase des trophées en jeu lors de la 15e édition du Festival national culturel annuel du film amazigh (FNCAFA) qu’a abrité la wilaya de Tizi Ouzou du 17 au 22 décembre.

Ainsi, lors de la cérémonie de clôture de cette manifestation rehaussée par la présence de Ould Ali El Hadi, ministre de la Jeunesse et des Sports, le réalisateur Mohamed Rahal a décroché le premier prix. Les prix de la meilleure interprétation féminine et masculine sont également revenus à ses deux comédiens, Fahima Djayette (qui a joué le rôle de Sarah) et Salim Miloudi (qui a incarné Wassim). «Je suis très heureux de recevoir ces distinctions qui sont le fruit d’un travail de longue haleine», a déclaré Mohamed Rahal.

Rappelons que cette production cinématographique parle d’une fille pauvre, issue d’une famille réservée, qui vit une situation d’enfer à la maison au point de faire une tentative de suicide. Un jeune homme, fils d’une famille riche et moderne, la dissuade de mettre fin à ses jours. Puis ils se rencontrent, par hasard, à l’université et naît alors une histoire d’amour avant de décider de se marier.

Toutefois, Wassim bute sur le refus du père de Sarah. Le jeune couple décide alors de prendre la fuite, pour vivre ensuite un cauchemar. Les parents de la fille n’ont pas trouvé mieux que de rencontrer ensuite la famille du jeune homme qui a demandé la main de leur fille unique afin de s’excuser de leur geste. Le couple décide de revenir à la maison et se marie...

Par ailleurs, la première place dans la section court métrage a été remportée par Mohamed Yargui pour son film Je te promets …, tandis que le trophée de la catégorie documentaire a été attribué à Mustapha Boukertas pour sa production cinématographique Ithrane N’Lmulud, alors que Karim Belabed s’est imposé à la première place en série documentaire avec Inezra Mazal Anzer. Dans la compétition pour le meilleur scénario, c’est Djamila Bounane qui s’est illustrée avec son texte Ledjarh Ur Nehlou.