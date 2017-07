Festival de Timgad : Un programme d’amateurs

Réagissez

Le roi du raï, Khaled, en ouverture du Festival de Timgad...

En général, quand on a atteint les 39 piges, c’est l’âge mûr. Ce n’est pas le cas manifestement pour le Festival de Timgad, dont le programme vient d’être dévoilé par l’ONCI.

Un programme pour le moins décevant et qui confirme le style amateur et sans ambition de l’organisateur. A l’annonce de ce programme, la semaine dernière, donc à une semaine du coup d’envoi), les réactions du public, d’habitude diverses et multiples, convergeaient vers un seul avis : «C’est un festival de raï !» Une impression provoquée sans doute par le quota dominant des chanteurs algériens, à leur tête les ex-icônes, cheb Khaled, cheb Mami et cheba Zahouania, et l’actuelle star du milieu, Kader Japonais.

Une sorte d’uniformisation perçue comme à la limite du mépris. Car, vraisemblablement, les programmateurs ont décidé que le public de la région avait un goût exclusif et n’était fan que des mêmes chanteurs de raï. Ce n’est pas le seul grief qu’on peut retenir contre cette cuvée 2017. En plus de «l’éternel retour» à Timgad de la quasi-majorité de ces artistes, l’ONCI persiste à donner l’illusion de moments forts de l’événement, en invitant des noms retirés du circuit, des has been et des artistes dans le creux de la vague.

Car, en dépit d’une carrière flamboyante, qui peut atteindre des sommets, l’artiste se trouve inévitablement, un jour ou l’autre, en perte de vitesse avant de se retirer. L’inviter à Timgad n’est pas forcément lui faire honneur, c’est plutôt une façon de faire du «social». Mami, qui se trouve loin de la scène depuis de longues années, est le parfait exemple de cette façon de faire chère à l’ONCI. Et pour garder le statut de Festival international, on convie des chanteurs arabes et occidentaux en perte de vitesse ou méconnus du grand public.

Hormis le Libanais Assi El Hallani, cette observation s’applique à tous les autres : le rappeur français, repris de justice, Rohff, le Franco-Jamaïquain, Willy William. Certes, le prestigieux Festival de Timgad d’antan n’est plus, depuis belle lurette. Mais durant les quelques dernières années, on en avait gardé un petit héritage. On essayait, maladroitement, de mettre au point un éventail d’artistes nationaux et internationaux aux différents styles et sonorités. Pour cette édition, cela sera exclu.

La réduction du budget due à la politique d’austérité sera probablement l’une des lignes de défense de l’ONCI. Il faut dire que le secteur de la culture a été le plus sévèrement touché par la crise. Néanmoins, la qualité de l’organisation et le traitement du public sont totalement dépendants de l’organisateur, de son expérience et de sa maîtrise du métier. Fortes de leurs expériences passées, plusieurs personnes interrogées ne sont plus intéressées par l’événement à cause de la mauvaise réputation des organisateurs.

Une réputation pour beaucoup méritée. «Traiter les gens avec politesse et courtoisie n’a rien à voir avec le budget dont on dispose. A chaque fois que j’y vais, je subis la maltraitance des agents de sécurité et des organisateurs», s’indigne Hamza, un jeune chef d’entreprise. Avec cette programmation, ne serait-ce pas là l’exécution d’un festival à l’agonie ?