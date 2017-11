Fayçal Belattar. Conteur : L’homme qui a bu à la source du verbe

Réagissez

Fayçal Belattar (à droite) avec le musicien Labib Benslama

A l’intérieur des murs, Fayçal entretient sa fibre artistique et ses racines continentales par ces œuvres nombreuses, cueillies lors de ses voyages en Afrique : Les 7 rois du Bénin, Les portes du temple de Côte d’Ivoire, des peintures du Burkina Faso, et aussi de nombreuses études sur la poésie de Farid Al-Din Attar, un mystique persan du XIIe siècle. Chez Fayçal Belattar, la liberté vous accueille, l’anticonformisme vous rassure.

Assurez-vous juste de trouver une place entre les Sanza, les plantes et les livres. Sur les murs, pas un seul trophée. Pourtant, il en récolte des prix. Le dernier, Le Tremplin des conteurs, il l’a obtenu le 23 mars au Festival de contes de Neuchâtel, dédié à la promotion de l’art du conte. Il est âgé alors de 34 ans.

Fayçal a été primé pour deux œuvres : un spectacle de conte musical intitulé Le jeune voyageur et Sababou et le second La légende de l’homme qui ne voulait pas mourir, premier volet de sa trilogie Battement au cœur de l’Orient. Depuis des années, il sillonne de nombreuses villes et va à la rencontre du public algérien. Il est sollicité en Europe et dans plusieurs pays d’Afrique. Les créations s’enchaînent: Dame merveille, en 2014, Sens, forme, nuance, en 2015, Fougue, vacuité, évanouissement, Harga artistique en Méditerranée et Poésie urbaine, en 2016, Carnet de voyage, L’écrivain comme astronaute… En 2017, il compose le Jade, et surtout Sur les pas d’un ermite, une création composée en récit de vie, chant, musique et illustration, dédiée à la vie du maître du chaâbi, Amar Ezzahi, et son œuvre El Haraz, spectacle avec lequel il se produira prochainement à l’Institut du monde arabe (IMA) de Paris.

Des travaux où il multiplie les collaborations avec des artistes-peintres, des musiciens, des photographes, des marionnettistes… Ses performances scéniques sont un succès. La dernière, donnée chez les Zinzins du café Riche, à Constantine, a permis à beaucoup de découvrir le talent de conteur de ce jeune Constantinois, qui ressemble beaucoup à Sasuké, son charisme et sa culture. Un talent décuplé par la mise en musique assurée par son partenaire dans l’art, Labib Benslama.



Transmission

Dans l’art de Fayçal, l’histoire est le premier gisement d’inspiration, un patrimoine qu’on se doit de «réanimer» et de transmettre. Le conteur est un archéologue, tel qu’il se définit. «Pour moi, les contes sont l’identité, la mémoire du peuple. Le conteur est archéologue et ethnologue à la fois...», avait-il expliqué dans un précédent entretien accordé à El Watan. Et c’est dans la première civilisation connue, la Mésopotamie, qu’il a choisi de s’immerger.

«L’Orient est un personnage fascinant. Les contes sont plus anciens que les rêves des humains. Ils racontent les débuts de l’humanité». Ses débuts à lui remontent aux histoires de grand-mère. Son lien avec la parole viendrait de celle-ci, qui l’avait élevé, dit-il, alors que ses parents voyageaient beaucoup. «J’ai tissé un lien très fort avec ma grand-mère. J’ai appris d’elle sa façon de dire et de se dire. Elle se racontait à Constantine, la ville, la résistance.

C’est la première conteuse. C’est à cet âge que j’ai fait ma première rencontre avec la littérature orale, dictons populaires et devinettes…» Le conte est une histoire de famille donc, de transmission orale. L’imaginaire de l’enfant Belattar se construit davantage au contact des rituels où il accompagnait sa grand-mère au mausolée de Sidi Rached, et celui de Salah Bey où les femmes initiées s’en vont «jeter la nechra». Serait-ce là que son sort a été définitivement scellé… au conte ?

Derrière le dos de sa tutrice, il commet l’irréparable et boit à la source de Salah Bey. «Tu as bu à la source du verbe, alors tu seras condamné à raconter les histoires toute ta vie», lui intime-t-elle, sentencieusement.

Ainsi soit-il. Ses études en langue et littérature françaises à l’université de Constantine et ensuite à Rouen où il est admis pour un master sur la représentation de l’arabe dans l’art et la littérature occidentale le rapprochent davantage de son monde. Mais ce n’est qu’en 2009 qu’il fait la rencontre avec le spectacle et l’art du conte grâce à l’association Kan ya Makan, qui organisait un festival du conte au théâtre de sa ville natale. Au centre des arts et récits de Grenoble, il met son pied à l’étrier.



Sources

La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Fayçal traverse aussi quelques couloirs sombres et s’en sort grâce à son art et son amour de la vie. Aujourd’hui, alors que sa carrière est bien engagée, il ne perd pas le nord et demeure attaché et reconnaissant envers ceux qui forment ses trois sources d’inspiration : l’archéologue allemande Margaret van Ess, le conteur marocain Ahmed Bouzzine et le Sénégalais Aboubakar Fall, dit Abou Fall, avec lesquels il s’est émancipé. «Témoins d’une Afrique qui se meurt dans une autre en train de naître», Fayçal Belattar et Labib Benslama participeront en mars 2018 au MASA (Marché des arts du spectacle africain) avec Carnet de voyage. Ils sont d’ailleurs les seuls Algériens à être sélectionnés pour ce grand rendez-vous continental des professionnels du spectacle. Fasciné par l’Orient, nourri par l’imaginaire africain et celui de grand-mère, Fayçal sème la parole à quiconque veut bien écouter…