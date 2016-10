Réagissez

Bonne nouvelle pour notre collègue d’El Watan, Faten Hayed, finaliste du prestigieux concours CNN MultiChoice African Journalist Award 2016.

Unique journaliste algérienne et maghrébine retenue à ce concours, elle se rendra, ce mois-ci, en Afrique du Sud afin d’y être consacrée et revenir avec son trophée. A cette occasion, avec les 37 autres finalistes, elle tentera de remporter la grande finale qui lui assurera une formation à Atlanta, au siège de CNN.

Ceci dit, c’est déjà une victoire pour notre représentante, puisque Faten fait partie des finalistes, sa candidature ayant été retenue parmi plus de 1600 candidats. Faten Hayed est journaliste depuis 2006. Elle a rejoint l’équipe d’El Watan Week-end en 2009 et se spécialise dans la culture, les reportages en zones de conflit, le Sahel, les réfugiés/migrants et autres thématiques passionnantes.

Elle a reçu le Prix de la Radio nationale Katiba Hocine en 2013 et un certificat du Centre international pour le maintien de la Paix en Afrique, au Caire, en 2014. Elle fait partie de la promotion FAM 2016, une formation de leadership organisée par Sciences Po-Paris. Encouragements et félicitations.