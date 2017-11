Farid Khodja : « Instaurer un climat de tolérance à travers la musique arabo- andalouse »

Réagissez

Farid Khodja

Farid Khodja se produira ce jeudi soir à la basilique Notre Dame d’Afrique d’Alger. Son message : l’Amour avec un grand A. Entretien.



C’est votre deuxième concert à la basilique Notre Dame d’Afrique après celui du 5 juillet 2015…

A vrais dire et à travers mon concert de ce jeudi, je voulais rendre hommage à l’artiste peintre Denis Martinez, à l’enfant de Blida pour son apport à la ville, et à la culture d’une manière générale. C’est l’occasion de le remercier pour le travail raffiné qu’il effectue depuis tant d’années. En plus, mon but est de montrer notre tolérance envers l’autre, envers le non musulman. Denis, c’est ce franco algérien qui a préféré rester en Algérie après l’indépendance. Mais avant tout, c’est un Algérien de part sa pensée, sa culture, ses goûts musicaux…

Et comment sera le concert … ?



Tout d’abord, le public sera varié et issu de différentes confessions, d’où son originalité. Mais un seul mot d’ordre qui va le réunir, c’est l’amour et la fraternité. Mon concert se veut une occasion pour prôner la joie, l’interactivité et l’acceptation de l’autre dans sa différence. Moi je chante et les présents peuvent intervenir pour parler Amour, avec un grand A. Dans l’orchestre, il y aura Margarita Doulache à l’accordéon, une Ukrainienne d’origine, une manière de souhaiter la bienvenue à l’autre ! Côté sono, on ne veut pas de moyens techniques qui enlèvent au cadre solennel du lieu sa douceur, tout est humain et pas de place aux micros qui risquent d’amplifier froidement le son dans un lieu pareil, et peuvent le rendre désagréable à cause des effets Larsen, entre autres. Bref, la voix et la musique seront à l’état pur, le silence religieux n’y sera pas ‘’pollué’’ par des sons forts. Il y aura juste les échos des murs de la basilique, chargés d’histoire, qui l’amplifieront de la manière la plus douce et la plus agréable.



Et vous allez chanter quoi ?



L’Amour car Dieu est Amour. Les textes arabo-andalous subliment l’amour dans sa noble expression, appelant à l’apaisement de l’âme et de l’esprit. Je vais chanter le Dialogue, un dérivé de l’amour, car la musique arabo-andalouse, appelée aussi musique classique algérienne, est le produit d’une concentration musicale, faut-il le rappeler, qu’elle est le résultat d’un brassage et d’une interactivité culturelle, très loin de la musique du chamelier. Elle est le fruit d’une ouverture d’esprit qui a permis à la civilisation arabo-andalouse de régner sur le monde à une certaine époque. Une occasion de montrer notre belle culture à l’autre en ces temps où l’islamophobie ne cesse de gagner du terrain malheureusement. Qui dit amour, dit aussi tolérance. Donc je vais chanter la Tolérance car nous vivons dans un monde morcelé et individualiste à l’heure de la mondialisation, laquelle se veut pourtant fédératrice des peuples. La musique adoucit les mœurs, mais elle doit également prôner le rapprochement entre les individus d’une part, et l’acceptation de l’autre dans sa différence culturelle et cultuelle d’autre part, pour bâtir une société universelle dont le socle serait l’amour. Si ce lieu de culte hautement symbolique s’ouvre à un spectacle, c’est pour dire au monde qu’à travers la musique arabo andalouse, on peut instaurer un climat de dialogue et de tolérance, car cette culture est le produit de l’ouverture de l’esprit prôné par l’Islam, et qui a fait la grandeur des arabes au moyen-âge. C’est une musique qui a traversé les époques que par l’oralité, ce qui est fragile. Et pourtant elle a survécue ! La raison, c’est une musique racée et d’essence civilisationnelle



Un mot de la fin…

Je dirais que le mélange du sacré avec le profane crée le beau, et c’est ma philosophie d’ailleurs. J’invite le public à assister au concert qui se déroulera se jeudi, à 19h30, à la basilique Notre Dame d’Afrique. Soyez nombreux !