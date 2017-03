Farid Ferragui, en concert aujourd’hui et demain à Tizi Ouzou

Réagissez

Le chanteur kabyle Farid Ferragui animera, aujourd’hui et demain, deux spectacles à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, histoire de renouer avec son public.

L’artiste compte ainsi transporter ses fans par des mélodies et des textes nostalgiques. Il reviendra ainsi, comme à l’accoutumée, pour faire voyager ses fans vers les années nostalgiques, notamment avec les belles productions de l’artiste. Ferragui interprétera certainement les meilleures chansons de son riche répertoire composé de textes raffinés. Il chantera ainsi, sans doute, des mélodies qui feront vibrer, tant sa voix est toujours enveloppée d’une sensibilité émotionnelle.

Ce qu’il ressent, il le chante et le partage avec ses fans. Sa vie est une histoire, a-t-il dit. Il l’a racontée dans ses opus. Lors de ses galas, il aime souvent interpréter des chansons de thèmes diversifiés. Demain et après-demain, il subjuguera l’assistance avec, certainement, des chansons d’amour comme Win sinan thayri theshel, Thuderth nethmara, Moquelegh gher defir et A Youl saou nif. Il interprétera également, comme il aime toujours le faire, A yelli, ainsi que Astane d’goukham la thestrou, des textes qu’il a chantés, dans ses albums, en duo avec une voix féminine qui assure des douceurs.

Levhar, Téléphone, Rouh dayen sont aussi, entre autres, des textes qui sont une merveille, l’observation des temps difficiles parsemés généralement de déceptions de jeunesse. Farid embarquera ainsi son public dans un univers mélancolique avec des textes mélodieux qui retiennent durablement l’attention.

Même si l’amour se taillera, sans nul doute, la part du lion des chansons qu’il interprétera ce week-end, à Tizi Ouzou, Farid Ferragui abordera aussi d’autres thèmes liés, notamment, à la question identitaire, à l’image de Akal d’uzar, Ameksa et Thavrast Imedhbrane. Par ailleurs, dans une conférence de presse animée dimanche à Tizi Ouzou, en compagnie de Djamila Goumeziane, directrice de wilaya de la culture, Farid est revenu sur ses derniers galas, notamment au Canada, où il a été «très satisfait de l’importance qu’accorde la communauté algérienne établie à Montréal et Ottawa à mes productions artistiques». «C’est un honneur aussi de chanter chaque année à Tizi Ouzou. C’est une rencontre toujours conviviale et chaleureuse avec mon public», a ajouté cet artiste à la voix suave.