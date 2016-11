Réagissez

- Comment a évolué le Colloque international Abdelhamid Benhedouga surtout que vous êtes parmi ses fondateurs ?

Le colloque a connu plusieurs étapes et plus moments au fil des années sur le plan de l’organisation, du contenu et des communications. Nous avons toujours veillé à améliorer les choses en tenant compte des recommandations élaborées par les participants à chaque édition.

Après quatre ans d’arrêt, le colloque a repris ses droits à l’initiative du ministère de la Culture, du wali de Bordj Bou Arréridj, de la direction de la culture de la wilaya et de l’entreprise Condor. Le problème financier n’est plus posé. Nous voulons faire du colloque Benhedouga un grand atelier pour les romanciers, les critiques, les journalistes et pour tous ceux qui s’intéressent à la littérature.

- Cette année, le colloque ouvre son champ d’analyse aux autres arts. Pourquoi ?

Parce que le nouveau roman s’intéresse à tous les arts. Aujourd’hui, il est difficile de parler d’un texte romanesque sans évoquer le théâtre, le cinéma ou l’art pictural. Le romancier doit tirer profit de tous les arts et tous les référents qui tendent à consolider la narration et la rendre convaincante auprès des lecteurs. Autrement dit, le roman ne se termine pas à la fin de sa lecture.

- Il est constaté que la critique littéraire universitaire, son isolement par rapport au champs éditorial et culturel. Est-il possible d’abattre les murs de séparation ?

C’est mon plaidoyer depuis plus de vingt ans. J’ai écrit des textes sur cette situation. La relation entre la critique et la création littéraire est souvent problématique. Certains écrivains pensent que la critique est un moyen de destruction des expériences littéraires. C’est exactement le contraire. La critique contribue au perfectionnement des arts de la narration surtout lorsqu’elle use d’instruments précis et adopte des approches objectives.

L’écriture littéraire en Algérie est isolée des médias professionnels et de la critique. Depuis le début des années, 1990, la critique a tendance à se contenter d’études descriptives. Des études neutres qui analysent le texte sans l’évaluer. Les critiques craignent la réaction des auteurs. Des auteurs qui, de nos jours, utilisent les réseaux sociaux pour s’attaquer aux critiques, les qualifiant parfois de chiens !

- Comment expliquer cette attitude des écrivains qui n’aiment pas que leurs oeuvres soient critiquées et qui réagissent parfois violemment ?

Certains romanciers pensent qu’ils sont parfaits. La vérité est qu’aucun roman ne peut atteindre la perfection quelle que soit la qualité de l’écrit ou le génie de l’écrivain. Chaque texte porte des carences. C’est justement le rôle de la critique de dévoiler ces faiblesses. Je suis romancier et je me sens concerné. J’aime que les gens me lisent avec un regard critique, me disent ce qu’ils en pensent, me donnent leurs observations.

La raison en est simple : je n’écris pas de livres divins. J’avance des idées, j’aborde des questions, car je ne suis qu’un passager dans cet univers. Certains écrivains croient qu’ils écrivent des textes célestes qui ne peuvent pas être approchés ! D’autres ont créé autour d’eux des cercles sacrés, alors que l’un des rôles du roman est de briser les barrières du sacré. Cela est largement constaté dans ce qu’on appelle le roman arabe nouveau.