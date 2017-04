Exclusif : Les sept chansons du nouvel album de Lounis Ait Menguellet, Tudert nni.

Réagissez

Le nouvel album de Lounis Ait Menguellet, Tudert nni (une certaine vie), qui sera lancé demain, samedi 29 avril, en Algérie et en France, se compose de sept chansons écrites et composées par le chantre de la musique kabyle qui célèbre cette année ses 50 ans de carrière.

Dans un entretien avec El Watan, à paraitre demain, samedi sur l'édition papier, le poète et interprète de la chanson kabyle dévoile pour ses fans les titres des nouvelles chansons dont les arrangements ont été réalisés par son fils Djaffar.

« La première chanson, titre de l’album, Tudert nni (une certaine vie) est autobiographique. Taqsit nidden (une autre histoire) qui fait suite à la première, décrit le dérapage d’après l’indépendance où l’artiste était complètement muselé et où une chape de plomb est tombée sur toute la société », explique le chanteur.

« Avec Zer Kan (regarde…), j’ai mis en jeu les 4 éléments (la terre, l’air, l’eau et le feu). Une chanson qui parle en quelque sorte d’écologie mais loin de tout militantisme pur et dur. I w aggad-iw (aux miens) est très importante pour moi. Elle s’adresse à tous les gens qui m’ont suivi le long des 50 ans de carrière. Yella wass (Il y a un jour….), il y a des jours avec et des jours sans, comme on dit. Quant à Tajmilt i tayri (hommage à l’amour), comme son nom l’indique est un hommage à l’amour. Et enfin Slam i temzi (Ode à la jeunesse), un hommage jeunesse qui n’est pas une question d’années. », ajoute-t-il.

L’une de ces chansons sera chantée ce soir à l’occasion du concert qu’il animera à l’Olympia de Montréal. Demain, une séance de dédicaces sera organisée pour ses fans montréalais.

A noter qu’après ce lancement, Lounis Ait Menguellet animera un concert le 7 mai à Orvault (près de Nantes en France) et le 24 juin à Marseille. Une tournée en Algérie est prévue pour le ramadan. D’autres dates sont prévues en France à la rentrée (Aulnay-sous-Bois, Aubervilliers…)

Dédicaces à Montréal :

Quand : samedi 29 avril 2017 à partir de 14 :00

Où : Café Tikjda – 3882 Rue Bélanger, Montréal, QC H1X 1B6