Réagissez

La salle El Djazaïr de la Safex des Pins Maritimes, où se tient le Salon international du livre d’Alger -du 26 octobre au 5 novembre- était bondé de monde, jeudi soir. Et pour cause.

C’est le tout premier hommage rendu à l’endroit du Cheikh Ibrahim Abou Yakdan. Ce précurseur de l’édition, l’impression, du journalisme... Initiée par le Syndicat national des éditeurs du livre (SNEL) et sous les auspices du ministère de la Culture, cette halte commémorative a été organisée en présence du ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi, le président du Haut-Conseil islamique, Bouabdellah Ghlamallah, le conseiller du président de la République, Boughazi Mohamed, le président du Syndicat national des éditeurs du livre (SNEL), Ahmed Madi, les anciens ministres, Yazid Zerhouni, Abdelatif Benachenhou, Nadia Labidi... Etaient présents aussi des membres de l’association Abou Yakdan, notamment Hamid Abou Yakdan, petit-fils de Cheikh Ibrahim Abou Yakdan, venus spécialement de Ghardaïa, ceux du SNEL, ainsi que d’autres personnalités, comme Abimail Mohamed, vice-président de l’APN, Nadri Lakhdarn, président de la commission de la culture à l’APN. C’est dire l’importance de cet événement honorant la mémoire de l’érudit Cheikh Ibrahim Abou Yakdan. «Je tiens à remercier le Syndicat national des éditeurs du livre pour cette initiative. Cette célébration spéciale rend hommage à un pionnier de l’édition, Cheikh Ibrahim Abou Yakdan.

Cette action est noble et mérite d’être soulignée en exprimant toute notre considération. Contre l’amnésie. Pour que nul n’oublie ceux qui ont beaucoup donné pour cette nation, ce peuple. Cheikh Abou Yakdan est sans nul doute un grand nom de la culture, pensée, édition et la presse dans notre pays. C’est une reconnaissance envers sa mémoire, son idéal et son héritage. Encore une fois, toute ma considération et mes remerciements au Syndicat national des éditeurs du livre», déclarera Azeddine Mihoubi, ministre de la Culture.

Il créera huit publications

Cheikh Ibrahim Abou Yakadan est né à Guerrara, wilaya de Ghardaïa, le 5 novembre 1888. Dès son jeune âge, il apprit le Coran et la langue arabe. En 1912, il se rend en Tunisie pour étudier et parfaire ses connaissances dans les prestigieuses institutions Djamaâ Zeitouna et El Khaldounia. En 1914, il présidera un délégation scientifique à l’étranger. Il n’a que 26 ans. Il sera membre dynamique au sein du parti politique tunisien constitutionnel, Destour.

Il liera une grande amitié avec son leader. Cheikh Ibrahim Abou Yakdan, durant son parcours éditorial, avait créé huit publications, telles que Oued Mizab, Al-Maghreb, An-Nour, Al-Bustan, An-Nibras, Al-Oumma, Al-Furkan… Le nombre de journaux n’est pas un signe d’instabilité. Mais comme il était doué d’un esprit génial, pour contourner la loi d’exception coloniale française il émaillait la teneur des articles de messages subliminaux, subtils et incitatifs, portant sur le nationalisme, voire la rébellion. Aussi, à chaque «impair», il voyait sa publication interdite. En 1931, il créa la première imprimerie algérienne moderne, l’Imprimerie arabe, et c’est pendant la même année qu’il a rejoint l’association des Oulémas algériens, et y fut membre du conseil de direction en 1934. Il était aussi poète. Il avait plusieurs publications (environ une soixantaine), notamment après avoir cessé l’activité journalistique.

Il décéda le 30 mars 1973 à Guerrara, sa ville natale. «Nous exprimons toute notre reconnaissance au pionnier de l’édition, journaliste, Cheikh Ibrahim Abou Yakadan. Celui qui nous réunit ce soir. Le Syndicat national des éditeurs du livre œuvre pour la réhabilitation des métiers d’éditeur et d’imprimeur pour contribuer au soutien, à l’édification et autre développement nationaux. Pour qu’ils soient un outil de transmission du savoir», soulignera Ahmed Madi, président du Syndicat national des éditeurs du livre (SNEL).