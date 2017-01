Réagissez

Un nouvel espace accessible et convivial de l’ONDA

Le ministre de la Culture , Azzeddine Mihoubi, et Samy Bencheikh, directeur général de l’office national des droits d’auteur, ont inauguré, mercredi après-midi, un nouvel espace dédié aux artistes.

L’inauguration officielle du nouveau bureau de documentation et d’information a eu lieu au niveau du complexe Riadh El Feth, au niveau 108. L’ouverture de cet espace s’inscrit dans le cadre de la politique de l’ONDA en matière de rapprochement avec les artistes et créateurs d’œuvres. Une annexe «désenclavée», car accessible.

Et par souci de proximité, assurant une meilleure proximité de l’Onda vis-a-vis de ses adhérents en matière de gestion et surtout un meilleur accès aux informations. Lors de la conférence de presse, Samy Bencheikh, DG de l’ONDA, déclarera : «L’inauguration d’un nouveau bureau de l’ONDA au sein de l’Office Riadh EL Feth (OREF) est un acte ayant un rôle médiatique et promotionel portant sur des informations, l’adhésion (à l’ONDA), les projets des jeunes artistes bénéficiant du soutien de l’ONDA.

Ce bureau s’occupera des inscriptions, accueillera des artistes, des chercheurs ou encore des étudiants, vulgarisera le règlement, les textes législatifs, réceptionnera les projets culturels, accompagnera et soutiendra ceux des jeunes talents. Contrairement aux professionnels, déjà introduits dans le circuit artistique. Notre rôle est de donner leur chance aux jeunes talents…

Une aide et un soutien à ces jeunes pour enregistrer un album, créer. A l’image de ce jeune de Sétif ayant ouvert un studio ‘‘Pro Son’’ au service d’autres jeunes artistes locaux. Nous l’avons soutenu et nous le soutiendrons en 2017 ( installation du studio et ses équipements)… Nous nous réjouissons du réseau de l’ONDA qui ne cesse de s’agrandir d’année en année. Bientôt, il y aura des antennes à Biskra et une agence régionale à Béchar, cette année (2017)…».

Hommage à Amar Ezzahi et Mohamed Tahar Fergani

L’Office national des droits d’auteur (ONDA), de par cette démarche de proximité concernant la promotion et l’aide aux projets culturels, applique la teneur de l’article 4 de l’annexe au décret exécutif 05/356 du 21/09/2005 portant ses statuts. Azzeddine Mihoubi, étrennant le nouveau bureau de l’ONDA, apportera sa caution : «Ce bureau est un espace, un bénéfice dans le domaine artistique. Une initiative de l’ONDA et l’ensemble de ses antennes faisant dans la promotion des jeunes talents, des arts et autres expressions créatives. Un bon point, un autre acquis à saluer.

Un lieu pour se rapprocher et soutenir les projets culturels de la jeunesse en Algérie. Je remercie l’ONDA de permettre aux jeunes talents de réaliser leurs rêves. L’Algérie s’est imposée en Afrique en matière des droits d’auteur. Une expérience de l’ONDA. Une valeur importante…». Le 5 janvier 2017, au palais de la Culture Moufdi Zakaria, à Alger, l’on procèdera à la distribution des droits d’auteur et droits voisins de façon solennelle et l’on rendra hommage — de leur vivant — au maître du wahrani, Blaoui Houari, Cheikh Darsouni, la comédienne Atika et au compositeur Noubli Fadhel. Ainsi qu’un hommage posthume aux regrettés Amar Ezzahi, un géant du chaâbi et El Hadj Mohamed Tahar Fergani, illustre cheikh du malouf décédés récemment.

Éventuelle signature avec Spotify et Deezer

Ainsi, l’ONDA, en hommage aux deux maîtres, éditera deux coffrets retraçant leur discographie respective. Une formation à destination des membres des médias sera organisée le 5 janvier 2017. L’ONDA, après Youtube (Google) — qui envoie chaque mois un état de diffusion et de passage de productions d’artistes algériens — a reçu un accord verbal de la part de Spotify et Deezer (plateformes musicales) pour une éventuelle signature de protocole d’accord concernant les droits d’auteur. Dans trois mois, le siège de l’ONDA déménagera de Bologhine pour élire domicile à la rue Didouche Mourad. K. Smaïl