Réagissez

Le long métrage, Le tableau troué, du réalisateur Djamel Azizi, a été retenu en sélection officielle -hors compétition- dans la catégorie «Panorama longs métrages».

Son dernier film parle d’intolérance, de fetwa, un message fort. «Mon film raconte l’histoire d’une artiste-peintre et d’un journaliste, à qui on demande, au nom d’une mauvaise interprétation de la religion pour la première, d’arrêter de créer. Et au nom de l’argent, pour le deuxième, de cesser d’écrire... Devant la menace, nos deux protagonistes vont-ils continuer dans leur vocation et leur destination tout en risquant leur vie, ou bien s’écraser et obéir…

Devant un tel constat, l’intolérance devient le sujet primordial. Etre intolérant est la pire chose qui peut arriver à un être humain. Une personne intolérante est une bombe à retardement. Prête à sauter n’importe où et n’importe comment. L’intolérance est une source de malheur, qui peut gangrener une société. La nôtre a payé le prix fort durant la décennie noire et les séquelles de cette dernière sont omniprésentes à nos jours… Je préfère parler d’un Algérien qui a une fierté mal placée que d’un Algérien intolérant, c’est la moralité de mon film…Par le courage, de l’imagination et de l’instance, j’ai pu aborder des sujets vifs et essentiels reflétant la société algérienne.

Des thèmes comme l’intolérance, la haine, la fureur, l’absence et la manipulation. Et aussi la faiblesse de la loi, qui laisse place à des avis dangereux, partiels, infondés et radicaux. Ces questions ont une place forte dans mes quatre derniers longs métrages. Nous, les cinéastes, avons besoin d’échanger, de communiquer et d’être proches de nos réalités et de nos nécessités. Et le cinéma est le meilleur outil pour raconter des histoires humaines. Présentera-t-il son film ?» Le film Le tableau troué s’est aussi inspiré du dramatique épisode de la mort du journaliste d’El Watan, le regretté Beliardouh, tout en dénonçant la corruption. «Le film a été tourné dans notre ville, Thevest, dont nous sommes tous deux natifs.

Et comme le film parle d’échange, de dialogue et d’écoute, le regretté Beliardouh, l’intellectuel, l’engagé et le sensible devient une référence et un point de départ dans l’écriture du scénario. Effectivement, le personnage du journaliste, Yacine, est en adéquation, en ressemblance avec le correspondant d’El Watan, mort par le mépris et dans l’indifférence… 90% des films connus mondialement parlent de corruption, un sujet démocratique chez les autres, pourquoi est-il tabou chez nous ? le fait d’aborder des situations pareilles fera de notre pays une nation forte, avec une gestion transparente et une gouvernance modèle. Par un tel traitement et une telle démarche, le cinéaste algérien participe à la démocratisation, à l’avancement et à la modernisation de son espace comme tout cadre algérien. La corruption rend aveugle le grand comme le petit.

C’est de son devoir d’aborder ce sujet afin de lutter dans l’intérêt collectif et de libérer nos institutions de cette nécrose. Malheureusement, hélas, il est blacklisté, montré du doigt et mis au placard par des opportunistes et des supposés pseudo responsables à contrat temporaire dans le secteur culturel. Je trouve ça injuste, inacceptable et déplorable…»