Emouvant hommage à Blaoui, Aouinet, Zeghimi, Saïdi…

Réagissez

La Radieuse honore les artistes Blaoui El Houari, Rachid Zegimi, Houari Ouinat, Ahmed Saïdi et Khoula Balaska, la meilleure moyenne au bac 2017.

Toujours et plus que jamais reconnaissante et consciente du talent et autres legs du maître et de la légende du style wahrani, Blaoui El Houari, de l’hilarant comédien Rachid Zighmi, de l’artiste populaire Houari Laouinet, de l’agitateur de t-alents Ahmed Belhadj, dit «Saïdi», disparus récemment, la très active association La Radieuse d’Oran et son dynamique et sympathique président, Chafi Kada, très appréciés pour leurs opérations et élans de solidarité, n’ont pas dérogé à leur exemplaire tradition. Et ce, en ne faisant pas dans l’oubli ou encore l’amnésie.

Un hommage posthume et chaleureux à l’endroit de ces fils d’Oran, de l’Algérie, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Ould Ali, du wali d’Oran, Mouloud Cherifi, du contrôleur de la Sûreté nationale, Nouasri Salah, et des figures emblématiques du football algérien, comme le légendaire Lakhdar Belloumi, Kouici, Betrouni, Megharia, Benchiha, l’arbitre Hansal. Un événement sous le regard admiratif d’un public nombreux et enthousiaste venu soutenir une telle initiative et souligner la mémoire des défunts artistes, au stade Reguig Abdelkader, à Maraval, à Oran.

En présence de la légende Lakhdar Belloumi

Dans son allocution, le président de la Radieuse, Chafi Kada, a retracé succinctement le parcours de ces personnalités artistiques qui viennent de nous quitter, en souhaitant que «leur parcours, tant sur la scène que dans la vie, soit un exemple pour la jeunesse algérienne actuelle». Et sous le slogan «Le sport : valeurs et solidarité», Kada Chafi et les invités d’honneur ont remis des médailles, des trophées du mérite et offert des Omra (pèlerinage) aux familles des artistes disparus. Ce qui leur a mis du baume au cœur, et ce, sous les applaudissements des spectateurs présents.

Khaoula Balaska, la meilleure

Comme la vie continue et que l’espoir est permis, l’association la Radieuse a tenu à féliciter, encourager et surtout honorer la lycéenne de Skikda, Khaoula Balaska, qui a pulvérisé «le record» de la moyenne nationale du bac, en parvenant à obtenir un 19,21. Cette brillante élève s’est vu remettre des mains du président de la Radieuse, des autorités présentes, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Ould Ali, un diplôme d’honneur, un trophée du mérite et des cadeaux de valeur. Une marque de générosité et d’encouragement qui ont ému et ravi Khaoula Balaska, ainsi que les membres de sa famille, présents à la cérémonie.

Une reconnaissance qui la motivera à faire aussi bien et mieux au cours de ses études supérieures. Le lycéen Benyamina de Mascara ayant obtenu la deuxième moyenne nationale au bac a, lui aussi, été honoré de la même manière. Ainsi, l’association la Radieuse et son dynamique président, Chafi Kada, continuent à être le porte-drapeau du mouvement associatif, dans les opérations de soutien aux sportifs, aux artistes et aux intellectuels. Une B. A. Une bonne action à saluer tout bas. Bravo !