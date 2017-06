Emotions et nostalgie

Réagissez

La diva Nouara à la maison de la culture Mouloud Mammeri

La diva de la chanson kabyle a bercé les cœurs, elle a su remettre au goût du jour des moments de nostalgie qui ont marqué sa jeunesse.

Encore une fois, la diva de la chanson kabyle, Nouara, a, comme à l’accoutumée, subjugué le public avec sa voix magique, pure et cristalline, lundi, à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, où elle a animé un concert envoûtant. Dans une salle archicomble, Nouara a enchanté l’assistance qui a eu droit à des moments de nostalgie avec l’artiste. Cette dernière a interprété les meilleures chansons de son répertoire. Elle a ainsi choisi, notamment, des textes qui traduisent une véritable symbolique émotionnelle. Elle chante, en effet, Thechnam ghef zniw, Lewdjabik et Thit Ikizran. Puis, elle a agrémenté la soirée avec ses fameuses chansons qui évoquent à la fois une enfance lointaine et l’amour de tous les temps.

Des instants empreints d’une mélancolie déchirante, d’une densité émotionnelle, mais aussi de messages d’espoir pour la génération montante, surtout quand elle a chanté Akwesigh ami azizène. D’ailleurs, à la fin de chaque chanson, Nouara est fortement ovationnée par le public qui se lève pour saluer la grandeur de cette dame. L’assistance a été émerveillée de redécouvrir que la voix sensible de l’artiste n’a pas vraiment changé d’un iota. Ses textes donnent toujours des frissons au public, surtout quand elle chante ses fameux Ichewiquen.



D’EMOUVANTS TEXTES

Elle a donné le ton à une soirée très agréable, dans la mesure où elle a interprété des textes émouvants qui restent continuellement un trésor inépuisable pour la culture berbère. Elle a chanté, entre autres, dans une atmosphère chargée d’émotion, elle a dégagé toute sa sensualité et surtout sa tendresse pour subjuguer ses fans. En somme, cette perle a bercé les cœurs, car elle a su remettre au goût du jour des moments de nostalgie qui ont marqué sa jeunesse. Par ailleurs, Ali Meziane s’est produit aussi, durant la même soirée. Il a, en effet, interprété des mélodies de son large répertoire. Notons aussi que le programme des soirées se poursuivra jusqu’à la fin du mois sacré. Ainsi, Akli Yahiatène se produira demain tandis que le concert de Yasmina est prévu le 14 juin. Des galas sont également organisés par la direction de la culture dans plusieurs localités de la wilaya de Tizi Ouzou. A la maison de la culture de la ville d’Azazga, les chanteurs Lani Rabah, Ouazib Mohamed Ameziane et Ali Irsane, entre autres, se produiront respectivement les 9, 11, et 14 juin.