Emerging Young Leaders Award 2017 : Amel Mohandi, heureuse élue

Amel Mohandi, au centre, arborant fièrement son...

Amel Mohandi a reçu l’Emerging Young Leaders Award, le prix des jeunes leaders émergents, décerné par le département d’Etat américain, au même titre que d’autres impétrants : Naomi Bugre (Malte), Chamathya Fernando (Sri Lanka), Gharsanay Ibnul Ameen (Afghanistan), Raj Kumar (Pakistan), Jahongir Olimov (Tadjikistan), Noé Petitjean (Belgique), Luu Thi Quyên (Vietnam), Moises Salazar Vila, Pérou) et Hanna Tams (Palestine).

Chaque année, le programme Emerging Young Leaders du département d’Etat honore une dizaine de jeunes, âgés de 18 à 25 ans, venant du monde entier, pour leur courage à résoudre les conflits, la promotion de la sécurité et la création d’opportunités économiques dans des environnements difficiles. Tous s’étant distingués par leur courage en matière de promotion de la paix, la réduction de la criminalité et de la violence, l’engagement civique, l’amélioration de l’éducation, le dialogue inter-religieux au sein de leurs communautés respectives.



RÉACTION EN CHAÎNE

Amel Mohandi, œuvrant, accompagnant et soutenant des enfants atteints du cancer et ayant créé un programme de télévision sur internet pour les jeunes, a déclaré lors de la cérémonie officielle de remise des Emerging Young Leaders Awards qu’«elle était honorée de représenter l’Algérie». «Mon inspiration pour effectuer mon projet consiste à apporter un changement positif dans ma communauté et à faire communiquer et interagir les à travers un échange et autre partage interactif et positif… Alors, à l’avenir, j’espère que ma chaîne de télévision, diffusant sur le net, deviendra une plateforme pour différentes organisations. Nous pouvons parler de causes humanitaires sensibles et différentes, comme les réfugiés, les enfants, les femmes et les jeunes, car je crois que les jeunes sont l’avenir de l’Algérie.»

ENGAGEMENT POUR LES DROITS DES ENFANTS CANCÉREUX

Amel Mohandi est native de Tizi Ouzou. A l’âge de 18 ans, elle avait déjà formé un groupe de jeunes bénévoles pour des soins et notamment palliatifs aidant les enfants atteints de cancer. Son dévouement quant à la protection et à la promotion des droits de l’enfant l’a amenée à rejoindre le Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant. Elle a également un diplôme d’entraîneur de volley-ball, qui l’a aidée à développer ses compétences en matière de coaching et de leadership auprès des jeunes. En 2014, Amel a créé «Vision TV», un programme de télévision émettant sur internet, exhortant et sensibilisant les jeunes à la participation sociale, politique, culturelle et économique.

En 2017, Amel a lancé un projet intitulé «Les jeunes en communication». Le projet de Amel est devenu une plateforme de communication efficace pour les ONG algériennes promouvant leurs projets et activités sur le web. L’objectif principal de cette plateforme était d’accroître la participation des citoyens et de faciliter l’intégration sociale des jeunes issus de différents milieux sociaux, économiques et universitaires. Amel poursuit actuellement ses études de master en communication et études audiovisuelles à l’université d’Alger et exerce comme journaliste et modérateur pour une chaîne de télévision privée, Numidia TV.