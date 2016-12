Emergence du jeune cinéma en Algérie

Réagissez

Scène du film 3000 nuits

Si l’émergence d’un jeune cinéma en Algérie reste un acte de conviction, il n’en demeure pas moins qu’une volonté politique doit suivre.

A la faveur de la tenue du 7e Ficinéma, une rencontre portant sur le comment accompagner l’émergence d’un jeune cinéma en Algérie a été animée, dimanche dernier, à la Cinémathèque d’Alger, par quatre spécialistes du cinéma.

Cette rencontre, modérée par le critique de cinéma Ahmed Béjaoui, a permis d’avoir un large aperçu du parcours des intervenants. La productrice Amina Haddad a souligné que la filière créative en Algérie qu’est la production cinématographique, dans le monde entier, traverse une période de transition qui est due au changement des configurations techniques, à l’abandon du 35 mm.

D’autres contextes économiques aident cette transition. «L’Occident, dit-elle, est en train d’impulser un nouveau mode de fonctionnement qui tend à être hybride, qui s’inspire de l’ancien modèle, mais qui tend vers le nouveau. Nous sommes amenés dans notre quotidien d’acteurs culturels, en tant que producteurs, à trouver des solutions et à créer des procédés nouveaux qui ont pour valeur de s’adapter à la configuration sociale et culturelle de notre pays.» La productrice a cofondé, en 2011, une boîte de production avec le réalisateur Moussa Haddad.

Cette société est en train de s’attacher «à réaliser de jolis projets par de jolis parcours. Nous essayons, justement, de répondre à la thématique, d’aujourd’hui, qui est de savoir comment aider à l’émergence d’un cinéma algérien». La réalisatrice et productrice Sabrina Draoui est, elle aussi, revenue sur son expérience personnelle.

Elle est arrivée au cinéma par la photo. Comme elle le dit si bien, elle fait son premier court métrage, qui a été tourné dans des festivals à l’étranger et a décroché plusieurs prix. Elle explique que cela lui a ouvert beaucoup d’opportunités. Elle s’est retrouvée face à plusieurs possibilités, alors qu’elle n’était pas formée. Cette détentrice d’un DES en chimie avoue que quand elle a réalisé son premier court métrage, elle s’était juré de ne plus jamais reprendre sa caméra. «Là, je suis, en train de faire, mon second film documentaire.

Je recommence la même recette. Je suis en train d’arriver vers le cinéma, vers un chemin qui s’est s’imposé à moi. Dire que j’ai produit, c’est encore tôt, mais j’ai commencé par créer une boîte de production, car je voulais faire de la post-production. Je suis passée par l’Ansej, parce que je rêvais de pouvoir créer un studio de post-production à Batna. Les lenteurs de l’administration algérienne et ses complications m’ont poussé à abandonner le projet», explique-t-elle.

De son côté, le réalisateur algérien Karim Traidia, qui est installé en Hollande depuis des années déjà, estime qu’un jeune a besoin de confiance, de liberté et d’argent. Il confie qu’il a rejoint l’Ecole du cinéma d’Amsterdam à l’âge de 38 ans. A cette époque-là, il avait réalisé un film, dont une personne lui avait recommandé de le montrer à toutes les Ecoles de cinéma du monde. Quand il a fini ses quatre années d’études, il voulait faire un film, mais son école s’y est opposée. Il est allé chercher de l’argent ailleurs. «J’ai rencontré, raconte-t-il, un monsieur de la télé à qui j’avais envoyé le scénario. Je lui ai expliqué pourquoi j’avais envie de faire ce film. Il m’a demandé de combien d’argent j’avais besoin. Je lui ai dit 15 000 florins. Deux ou trois jours après, j’ai rencontré une Allemande qui travaillait pour le compte de la ZDF.

J’ai discuté avec elle. Je lui ai dit que j’étais étudiant, que je finissais cette année et que j’avais un film. Elle m’a donné 15 000 florins. J’ai réussi à réaliser deux films qui ont été présentés à l’école. Ma photo était à la une de tous les journaux.» Karim Traidia reconnaît que s’il n’avait pas rencontré ce monsieur, il ne serait jamais devenu ce qu’il est aujourd’hui. Pour le réalisateur, il est primordial de faire confiance et de croire en la jeunesse algérienne, secondée par une véritable volonté politique.

Abdenour Houchiche, président de l’association Project’ Heurts et initiateur des Rencontres cinématographiques de Béjaïa, est revenu dans son intervention sur le mouvement associatif auquel il a donné un nouveau souffle et qui a vu arriver une nouvelle génération dans le cinéma dans les années 2000. «Les milieux associatifs et les ciné-clubs sont à même d’aider cette éclosion de jeunes talents, en les mettant en avant-plan, en programmant leurs œuvres.

A travers les Rencontres cinématographiques, nous voulons offrir une tribune aux jeunes réalisateurs algériens, avec l’idée de leur faire rencontrer l’ancienne génération.» Ahmed Béjaoui a, lui aussi, fait part de son expérience quand il était fonctionnaire à la télévision. Il était producteur au département de la production. «Grâce au regretté Abderrhamne Laghouati, on a engagé, en 1976, une quinzaine de réalisateurs qui avaient des diplômes, mais n’avaient pas accès à la télévision. Ils s’appelaient Belkacem Hadjadj, Mohamed Okacha, Mohamed Bensalah, Azzeddine Meddour, Farouk Beloufa et Rachid Belhadj. Pendant dix ans, il y a eu ce regard de ce responsable qui avait dit‘ ‘priorité aux jeunes’’.

Cela nous a permis de faire des films audacieux de Moussa Haddad et Assia Djebar. Il y avait ce regard fraternel et protecteur d’un homme qui était vraiment dévoué», confie-t-il.